Ilary Blasi svela alcune anticipazioni sull’Isola dei famosi 2021. La famosa conduttrice tv si è soffermata su alcune caratteristiche dei naufraghi vip e non si è pronunciata affatto sulla sciabolata vip del suo collega Alfonso Signorini che a Casa Chi aveva rivelato: “Contro il mio Grande Fratello, la Rai ha schierato di tutto e di più. Contro L’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perché non avranno più niente! L’Isola dei Famosi sarà fortunatissima perché in Rai non hanno più nulla e Ilary farà il 30% di share”.

Ilary Blasi – Foto: Instagram

A Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha dichiarato: “Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16”.

La moglie dell’ex calciatore della Roma Francesco Totti ha poi aggiunto: “L’inviato sarà una sorpresa. Opinionisti non so quanti ne avremo. Mi piacerebbe un accostamento tra vecchio e nuovo, magari un volto familiare e una mente più giovane”.

Che tipo di conduttrice sarà? Quali look sfoggerà? “Per quanto riguarda il mio approccio non posso snaturarmi – ha detto Ilary -, sono così. Ma essendoci la componente disagio cercherò di essere più buona e materna […] Per i look, invece, sto facendo ricerca, ma i tempi sono cambiati. Va bene seguire la moda ed essere carine, ma comincio ad avere un’età e ci vogliono dei limiti!”.

Quando finirà il reality? Blasi ci ha scherzato su: “Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi, poi a giugno voglio andare a Sabaudia”.

Per quanto riguarda la data di inizio del reality, dovrebbe iniziare a partire o dal prossimo 11 marzo oppure dal prossimo 15 marzo.

La lista dei possibili naufraghi dell’Isola dei famosi 2021

Akash Kumar

Angela Melillo

Brando Giorgi

Carolina Stramare

Clemente Russo

Elisa Isoardi

Fariba Tehrani

Ferdinando Guglielmotti

Giovanni Ciacci

Massimiliano Rosolino

Paul Gascoigne

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Vera Gemma