Roberta Mercurio ha ricordato la sua esperienza a Temptation Island 2016 sui suoi profili di social network e ha colto l’occasione per dispensare alcuni consigli ai neo concorrenti del reality show di Canale 5, ideato e prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, e condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello. Roberta Mercurio, che convolerà a nozze con Flavio Zerella molto presto, ha voluto condividere il ricordo della sua esperienza tv con i suoi fan.

La fidanzata di Flavio Zerella ha esordito così sui suoi profili Instagram e Facebook: “Esattamente un anno fa, chiudevo la valigia per partire alla svolta di una nuova avventura. E che avventura! Non avevo mai provato tante emozioni contrastanti nello stesso istante; adrenalina a 1000, felicità, gioia, curiosità, ma anche tanta ansia, tanta paura. Però ad oggi, col senno di poi posso dire che partecipare a quel programma, che varcare la soglia di quel villaggio è stata la miglior cosa che mi potesse capitare al momento nella vita. Perché? Perché non è un semplice reality sfascia coppie come molti di voi dicono, bensì è anche un viaggio alla ricerca di se stessi. Credetemi se vi dico che 21 giorni vissuti in quel villaggio corrispondono a mesi trascorsi nella vita reale. Ti forma, ti sprona, ti bastona, ma allo stesso tempo ti fa crescere. E quanto mi/ci ha fatto crescere”.

L’ex concorrente di Temptation Island 2016 ha poi continuato: “Con ciò ad un anno dalla mia esperienza, l’augurio che voglio fare alle nuove coppie è quello di viversi al meglio questo dono che gli è stato concesso, e di ricordarsi sempre che una buona regola di vita è avere sempre il cuore un po’ più tenero della testa. Io ho ascoltato quest’ultimo andando contro tutto e tutti, e dopo 365 giorni posso dirvi che io e Flavio Zerella ne siamo usciti più forti di prima. #grazietemptationisland #nonèunsemplicereality #èmoltodipiù #inboccaallupo #questannomimancheràquestacasetta #achilodiródeficiente #ricordicherestanocosìimpressinellamente”.

