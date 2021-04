Stefania Orlando su Temptation Island Vip: “Non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose?”

Stefania Orlando ha risposto alla domanda su una possibile partecipazione di coppia con il marito Simone Gianlorenzi a Temptation Island Vip durante un’intervista radiofonica rilasciata a Giada Di Miceli per il programma Non Succederà Più, che va in onda su Radio Radio. La famosa conduttrice tv e showgirl è stata molto chiara e schietta come sempre: “In merito ai rumor su Temptation Island avevo letto e avevo anche risposto. Ci sono coppie che non sono sposate? Non lo sapevo. Però scusa a Tempation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare?”. D’altronde Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono innamoratissimi, affiatati e molto uniti!

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha continuato: “Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici L’Isola dei Famosi ti dico subito di no. Temptation Island non so. Mi hai un po’ spiazzata con questa domanda. Ma perché uno si deve andare a cercare i problemi quando non ce li ha?”.

Si è parlato anche del rapporto tra lei e Tommaso Zorzi. A tal proposito l’ex gieffina vip Stefania Orlando ha dichiarato: “Con Tommy? Non ci sono progetti per ora insieme. Assolutamente. Sicuramente si sono mosse le acque dopo la mia partecipazione al GF. Ci sono progetti che magari sono stati scartati, altri che sto considerando, alcuni a breve termine altri a lungo termine. Per il momento sto pensando alla musica. La mia grande passione. Ci sono progetti non imminenti ma ci sono, sono di tv”.

Piuttosto che Temptation Island Vip, Stefania dovrebbe tornare alla conduzione di un programma sulla tv generalista. Questo è il nostro augurio. In bocca al lupo Stefania!