Temptation Island: puntata 20 ottobre 2020

La sesta e ultima puntata di Temptation Island ha posto fine al viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste.

Alberto, Speranza, Nunzia e Alessia Marcuzzi Temptation Island- foto wittytv.it

Alessia Marcuzzi ha guidato le ultime coppie di fidanzati nel loro falò di confronto e ha incontrato tutti i protagonisti un mese dopo la fine del programma.

Alberto e Speranza

Alberto e Speranza proseguono il loro falò di confronto tra recriminazioni e ripensamenti, ma alla fine il napoletano mette fine alla loro relazione.

Dal canto suo, invece, Speranza si dice delusa ma ancora innamorata. Tuttavia è costretta ad accettare la decisione dell’ormai ex fidanzato.

Subito dopo il falò di confronto, però, Alberto chiede di vedere la single Nunzia e i due si promettono di vedersi anche fuori dal programma.

Nello e Carlotta

Nello e Carlotta arrivano al falò di confronto, non prima però che lei si disperi per la situazione e veda un video nel Pinnettu nel quale il fidanzato ha organizzato una festa a sorpresa per la single Benedetta.

Il falò finale è ricco di tensione: lei è convinta che ormai la sua relazione sia finita mentre lui non capisce fino in fondo lo stato d’animo della fidanzata.

I due guardano prima parzialmente i video di Nello e la single Benedetta e dopo riguardano le immagini di Carlotta e il single Antonio.

Carlotta attacca il fidanzato per il suo comportamento all’interno del villaggio mentre Nello sminuisce il tutto e dice di aver capito le sue colpe e volerle dimostrare di essere cambiato.

Alessia Marcuzzi prova a mediare tra i due, ma Carlotta è talmente arrabbiata e risentita che ammette di voler uscire da sola dal programma.

Alla fine Nello chiede di poter parlare da solo con la fidanzata e le strappa la promessa di provare a dargli la possibilità di recuperare. I due escono insieme.

Un mese dopo …

Subito dopo l’ultimo falò di confronto, Alessia Marcuzzi ha introdotto la parte relativa alla chiacchierata con le coppie un mese dopo la fine di Temptation Island.

Speranza e Alberto un mese dopo

Speranza e Alberto un mese dopo sono ancora ai ferri corti: lei confessa di aver parlato a lungo con lui, di aver ricevuto le sue scuse e di essere sicura che l’ex fidanzato non si sia visto con Nunzia.

A un certo punto, però, Alessia invita Speranza a confrontarsi con la single Nunzia perché lei ha fornito un’altra versione dei fatti.

Nunzia racconta di sapere che i due sono tornati insieme, ma di essersi sentita e vista con Alberto in attesa che lui lasci Speranza e rimetta a posto le cose per il bene dei suoi locali.

Alberto è spiazzato e a fatica prova a giustificare le proprie azioni, ammettendo di aver voluto chiarirsi ulteriormente le idee. Ora sa di amare Speranza.

Nunzia va via e Alessia Marcuzzi invita Speranza e Alberto a fare chiarezza sui sentimenti che provano l’uno verso l’altro.

Gennaro e Anna un mese dopo

Gennaro e Anna un mese dopo sono ancora separati: lui entra da solo e rivela di aver sentito qualche volta l’ormai ex fidanzata. All’invito della conduttrice di un confronto, lui preferisce andar via.

Anna arriva e racconta un’altra versione. Racconta che l’ex fidanzato ha provato a tornare con lei e le ha chiesto di fingere di stare insieme per uscirne puliti.

Alessia smorza la tensione recapitando un video messaggio del single Mario per Anna, alla fine del quale i due vanno a prendersi un caffè.

Carlotta e Nello un mese dopo

Carlotta e Nello un mese dopo stanno ancora insieme. Lei racconta di essere partita con i genitori subito dopo il programma e di essere andata a trovare Speranza.

Dopo essere tornata a casa, però, Carlotta confessa di aver ritrovato un Nello completamente diverso, molto più presente e romantico.

Subito dopo arriva Nello e la ragazza racconta di aver ricevuto un anello come promessa del suo impegno. I due sono più forti che mai.

Serena e Davide un mese dopo

Serena e Davide un mese dopo sono ancora una coppia: lui racconta di averci messo un po’ a tornare alla normalità mentre lei ha ammesso di aver visto un cambiamento nel fidanzato. Le cose vanno meglio.

Francesca e Salvo un mese dopo

Francesca e Salvo un mese dopo stanno ancora insieme e i due sembrano aver ritrovato un feeling molto più forte.

I due raccontano ad Alessia di aver creato delle nuovi basi per il loro rapporto, parlando di più e condividendo tutto.

Sofia e Amedeo un mese dopo

Sofia e Amedeo un mese dopo non stanno più insieme. A mettere in pausa la loro relazione è stata la ragazza, ormai profondamente cambiata dopo l’esperienza.

Sofia ha ammesso di aver preferito prendersi una pausa per capire realmente cosa volesse mentre Amedeo ha dovuto accettare il suo desiderio.

Nadia e Antonio un mese dopo

Nadia e Antonio un mese dopo stanno ancora insieme. I due ragazzi confessano di aver capito i rispettivi errori e di lavorare per costruire una relazione solida.