Temptation Island: puntata 28 luglio 2020

La quinta puntata di Temptation Island è stata ricca di rivelazioni e colpi di scena e ha aperto la finestra all’ultimo appuntamento di giovedì 30 luglio.

Filippo Bisciglia ha raccontato il percorso delle coppie di Temptation Island e i suoi sviluppi in questa penultima puntata all’insegna di scoperte e un falò di confronto anticipato.

Antonio e Annamaria

Antonio e Annamaria sono alle battute finali della loro esperienza a Temptation Island: lui prova a giustificare il suo comportamento mentre lei si dice delusa e amareggiata.

I due guardano insieme i video nei quali si vede il feeling tra Antonio e Ilaria e si sentono le confidenze della single alle altre tentatrici.

Antonio si professa innamorato di Annamaria e lei, messa sotto pressione dalla domanda fatidica del conduttore, decide di dargli un’altra chance.

Antonella e Pietro

Antonella e Pietro sono più distanti che mai: lei continua ad ascoltare le accuse del fidanzato mentre lui si sente offeso dalla presenza ingombrante di Fabiano.

I video sono pesanti per Antonella, sia quello del pinnetu che quello del falò. Pietro confessa di avere al suo fianco una bambina che non sa concludere nulla.

La ex Non è la Rai crede di aver fatto sbagliato qualcosa per meritarsi tutto ciò, ma la compagna di viaggio Manila Nazzaro le apre gli occhi.

Antonella chiede il falò di confronto anticipato e all’arrivo di Pietro non riesce neanche a guardarlo negli occhi.

I due guardano i video di Antonella e la tensione cresce a tal punto che Pietro decide di andare via, ma Filippo lo riporta sul tronco. Parlano di Fabiano e delle incertezze della showgirl sul matrimonio.

Si passa ai video di Pietro e la Elia gli fa notare le sue parole e il suo avvicinamento con la single Beatrice. Subito dopo Antonella chiede di vedere il video del presunto bacio, ma il confronto termina.

La reazione di Pietro la vedremo durante l’ultima puntata di Temptation Island prevista per giovedì 30 luglio.

Anna e Andrea

Anna e Andrea si stanno allontanando: lei prosegue la sua strategia infarcendola di commenti poco delicati sul fidanzato mentre lui inizia a vedere la donna per quello che è realmente.

Il ragazzo viene chiamato nel pinnetu e osserva un video nel quale la fidanzata si lamenta di lui, dal lavoro al suo carattere fino al suo essere succube del padre.

Al falò la situazione peggiora. Andrea vede la sua fidanzata accoccolata con il single Carlo e l’allontanamento del tentatore dopo la scoperta della strategia di Anna.

Antonio ammette di non sentire più rabbia nei confronti della fidanzata, ma soltanto tanta delusione.

Manila e Lorenzo

Manila e Lorenzo sono fermi sulle proprie posizioni: lei non intende lasciare la sua vita mentre lui non si vuole spostare da Firenze.

L’ex Miss Italia viene chiamata nel pinnetu e scopre che Lorenzo non ha intenzione di allontanarsi da Firenze e vorrebbe diventare padre.

La Nazzaro smentisce le parole di Lorenzo riguardo il figlio e ribadisce la sua necessità di non lasciare Roma, un po’ per i figli e un po’ per la carriera.

Al falò dei fidanzati, però, l’ex calciatore ascolta le parole della fidanzata e scopre che è disposta a troncare se la situazione non dovesse sbloccarsi.