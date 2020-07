Temptation Island: puntata 9 luglio 2020

La seconda puntata di Temptation Island ha superato le aspettative con il viaggio dei sentimenti delle coppie vip e non vip.

Alessandro e Sofia Temptation Island- foto notizie.it

Filippo Bisciglia ha traghettato i protagonisti della settima edizione di Temptation Island nel loro viaggio dei sentimenti. Noi ne abbiamo viste “di cotte e di crude”.

Dal falò di confronto anticipato di Alessandro e Sofia alla reazione di Lorenzo di fronte ai video dell’ex Miss Italia fino alla decisione di Ciavy.

Annamaria e Antonio

Annamaria e Antonio stanno scoprendo cose nuove: lei si sente inadeguata a livello estetico mentre lui vive un forte feeling con la single Ilaria.

La fidanzata scopre che Antonio non avrebbe problemi a frequentare Ilaria fuori dal programma e si convince a voler lasciare il reality. Subito dopo viene convinta a continuare il percorso.

Valeria e Ciavy

Valeria e Ciavy sono su due lunghezze d’onda completamente diverse e il comportamento di lei non sembra coerente.

Ciavy guarda un video nel pinnettu nel quale ascolta Valeria ammettere di essere legata profondamente a lui, ma non le crede. E infatti durante il falò ha modo di vederla avvicinarsi molto al single Alessandro.

Anna e Andrea

Anna e Andrea continuano a guardare la vita in modo diverso: lei ascolta il fidanzato ribadire di non volere un figlio mentre lui scopre che la fidanzata ha in mente una serie di provocazioni per farlo cedere.

Andrea è indispettito ed entra in crisi. Al falò dei fidanzati chiede un falò di confronto anticipato, salvo poi cambiare idea.

Lorenzo e Manila

Lorenzo e Manila si sono dimostrati una coppia solida, almeno fino a questa volta. L’ex calciatore ha modo di vedere la fidanzata in un video nel quale la percepisce estroversa e propensa alle confidenze più intime.

L’uomo rientra nel villaggio in preda alla delusione, alla gelosia e alla rabbia. Non riesce a metabolizzare le parole di lei.

Alessandro e Sofia

Alessandro e Sofia sono arrivati al falò di confronto anticipato. Lui l’ha chiesto a gran voce dopo aver scoperto alcuni tradimenti della ragazza e aver visto l’avvicinamento della fidanzata con Alex.

Al falò di confronto vengono mostrati i video “incriminati” e i due hanno modo di confrontarsi. La ragazza confessa di amarlo e di considerare Alex un fratello minore e lui la perdona. La coppia torna a casa insieme.

Antonella e Pietro

Antonella e Pietro hanno interagito senza malizia con i single dei villaggi, ma questa nuova puntata ha cambiato un po’ gli equilibri.

Se Antonella non riceve alcun video, non vale lo stesso per Pietro. L’attore ha modo di vedere un’uscita della sua fidanzata con Ale e scopre che lei si sente di nascosto con l’ex Fabiano.