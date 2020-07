Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 13 al 17 luglio 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 13 al 17 luglio segneranno il ritorno delle vicende dei protagonisti della soap partenopea. Cosa accadrà?

Serena Un Posto al Sole- foto instagram.com

Viola è preoccupata per le indagini portate avanti da Eugenio e la tensione tra due è destinata a crescere.

Serena e Filippo sono ai ferri corti e la donna si avvicina sempre di più a Leonardo.

Fabrizio non riesce a seguire la situazione lavorativa al pastificio e cerca un po’ di tranquillità almeno sul piano sentimentale, ma non andrà tutto come si aspettava.

Gli uomini di Mariano Tregara entrano in azione per colpire Gennaro Avella.

Serena litiga furiosamente con Filippo e si ritrova a fare una scelta molto difficile.

Nonostante l’agguato a Gennaro nel quale sono stati coinvolti Nicotera e Susanna, Eugenio decide di portare avanti le indagini.

Eugenio è determinato a sgominare il clan Tregara e promuove un intervento della polizia a cui il boss proverà a sottrarsi.

Guido e Mariella riuniscono i loro amici per comunicare loro la scelta dei testimoni di nozze.

Leonardo e Serena tornano dal loro viaggio in Sicilia e si mostrano pronti a viversi, ma temono la reazione di Filippo.

Roberto e Marina rientrano a Napoli dopo un viaggio d’affari, ma la Giordano si ritrova ad affrontare la gelosia di Fabrizio Rosato.

Alberto Palladini non riesce a svincolarsi dalla morsa del boss Tregara per via di Clara.

Eugenio e Viola vivono in un clima di tensione che non accenna a diminuire a causa delle indagini del magistrato.

Mariella decide di parlare ai suoi amici del carattere di Dolly.