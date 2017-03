Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 13 al 17 marzo 2017

Ancora una volta le anticipazioni di Un Posto al Sole di questa settimana 13-17 marzo ci portano nel ben mezzo delle vicende sentimentali e giudiziarie degli inquilini di Palazzo Palladini. Scopriamo cosa accadrà questa settimana nella soap italiana in onda alle 20.40 su Rai 3:

L’incontro con Matteo ha instillato diversi dubbi in Marina, che decide di confidarsi con la figlia Elena soprattutto per in vista del suo imminente matrimonio. Il tutto non passa inosservato. Roberto infatti percepirà i dubbi della donna e ne capirà anche la causa. Il giorno del matrimonio si avvicina e si vedrà una Marina ancora combattuta tra i sentimenti che prova per Roberto e quelli che sono riaffiorati per Matteo.

Franco convince Angela a invitare Luca a cena. A palazzo Palaldini non si fa altro che parlare delle prossime nozze di Guido e Mariella. Qualcosa che in realtà non accadrà!

Finalmente Angela avverte l’ambiguità di Luca, proprio mentre Ornella rafforza i suoi dubbi e ottiene un confronto col poliziotto.

Intanto Vittorio si sente sempre più in colpa per non averlo denunciato per la morte di Antonio, quindi, durante un incontro di calcetto tra vigili e poliziotti, i due hanno uno scontro.

Andrea viene costretto dal suo editore a correlare le foto di testi e didascalie alle sue foto, e per questo chiede aiuto a Silvia. La donna ricorre ovviamente a Michele per aiutare Andrea, ottenendo un clamoroso rifiuto. Ora sarà costretta a trovare in fretta una soluzione alternativa

Si intensifica intanto l’amicizia tra Niko e Susanna, mentre Beatrice spiazza il giovane con una proposta che gli creerà non poche difficoltà e lo manderà in confusione.