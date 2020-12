Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 14 al 18 dicembre 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci rivelano che le puntate dal 14 al 18 dicembre saranno ricche di colpi di scena. Ecco cosa succederà ai protagonisti della soap partenopea:

Marina Un Posto al Sole- foto instagram.com

Patrizio cerca di chiarire la situazione con Rossella, ma la ragazza è talmente amareggiata da decidere di vendicarsi di lui e Vittorio.

Niko prova a tornare in careggiata e fa di tutto per recuperare il rapporto con Jimmy.

Mariella annuncia a Guido una novità, ma l’uomo non sembra esserne troppo entusiasta. In più il Del Bue non prende bene neanche la versione “baby-sitter” di Cerruti.

Marina decide di chiedere aiuto a Roberto per affrontare la situazione ai Cantieri, ma così facendo non farà altro che finire nella trappola del Ferri.

Alberto riceve una sorpresa spiacevole da Barbara e cerca di rimediare.

Jimmy e Bianca escogitano un modo per trascorrere il Natale tutti insieme in terrazza.

Roberto continua a tessere la sua trappola per Marina e Fabrizio, chiedendo l’aiuto di una sua vecchia conoscenza.

Fabrizio decide di proporre a Marina un nuovo piano per salvare i Cantieri dal fallimento, ma la proposta potrebbe non piacere alla Giordano.

Niko riceve la visita inaspettata di Susanna e si lascia andare a una riflessione profonda sulle ragioni che hanno posto fine alla loro storia d’amore.

Rossella non riesce a portare a termine la punizione contro Patrizio e Vittorio, anzi. Il piano finisce per ritorcersi contro di lei.

Fabrizio e Marina sono sempre più distanti e sconfortati dalla situazione.

Roberto decide di affondare il colpo di grazia cercando di non insospettire la Giordano.

Silvia fa un incontro inaspettato al Caffè Vulcano e inizia a riflettere sul suo comportamento.

Cotugno continua a soffrire per la fine della sua storia con Bice.

Guido cerca di capire il mittente della lettera anonima indirizzata a Massaro.

Niko riceve una notizia inaspettata da Ugo.

Guido e Cerruti mettono sotto torchio il presunto autore della lettere anonima.