Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 14 al 18 ottobre 2019

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che la settimana dal 14 al 18 ottobre sarà particolarmente intensa. Cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea?

Diego non riesce a liberarsi dalla sua ossessione per Beatrice e, dopo essersi confrontato con Aldo Leone, finisce per sfogarsi con il padre Raffaele.

Alice è tornata a Napoli per qualche giorno e cerca di passare del tempo con suo padre, ma l’uomo appare distratto dalle pratiche per l’adozione.

Vittorio si ritrova a fare i conti con l’invadenza di Assunta e le difficoltà a concentrarsi sul lavoro in radio.

Beatrice cerca di allontanare Diego, ma il ragazzo diventa più possessivo.

Aldo parla con Beatrice di una decisione che potrebbe cambiare il loro futuro, ma verrà ricoverato in ospedale a seguito di un drammatico episodio.

Andrea e Arianna ottengono l’idoneità all’adozione, ma non tutti sembrano entusiasti della notizia.

Delia arriva ospedale e riceve il supporto di Eugenio.

Diego ha fatto perdere le sue tracce e Raffaele sarà pervaso dalla preoccupazione e dai dubbi. L’uomo riuscirà a trovare il figlio e lo affronterà a quattr’occhi.

Alice si sente esclusa dalla vita di suo padre e troverà una valvola di sfogo su Mia.

Cerruti è felice per il pranzo con il dottor Sarti, ma rischierà di mandare tutto a monte a causa di una sua profonda insicurezza.

Anita nota il comportamento di Vittorio e prova a spronarlo a non compromettere la sua posizione lavorativa.

Andrea capisce di aver sbagliato ad escludere Alice e tenta di rimediare.

