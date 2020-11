Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 16 al 20 novembre 2020

Le anticipazioni riguardanti Un Posto al Sole ci raccontato che le puntate dal 16 al 20 novembre saranno all’insegna dei colpi di scena. Ecco cosa accadrà:

Rossella e Patrizio fanno i conti con i sentimenti che provano l’uno per l’altro.

Michele e Silvia non riescono ad appianare la tensione e si allontanano sempre di più.

Giulia riceve una brutta notizia sul piano lavorativo, ma la donna non sembra disposta ad accettarla in modo passivo.

Niko continua a far preoccupare le persone che gli vogliono bene con scelte di vita e lavorative discutibili.

Alex e Vittorio spingono Patrizio a ricostruire la relazione con Rosella, ma le cose tra i due ex non sono semplici.

Michele fa un passo falso in radio e Silvia inizia a riflettere sul loro rapporto, ormai in crisi profonda.

Giulia non intende darsi per vinta e prova a sensibilizzare gli abitanti del quartiere sui motivi che li hanno spinti ad allontanare la famiglia di origine rom.

Susanna nutre dei forti sensi di colpa per le scelte lavorative di Niko, che nel frattempo ha iniziato a lavorare nello Studio Leone.

Giulia coinvolge Michele nella sua campagna di sensibilizzazione, ma questa situazione rischia di creare ulteriori tensioni tra lui e Silvia.

Patrizio incontra Ilaria per avere con lei un chiarimento.

Marina si ritrova ad affrontare una situazione complicata sul lavoro per via della mancanza di liquidità provocata dalle macchinazioni di Roberto.

Cinzia fa sfumare il sogno di Cotugno di partire con Bice per Ischia.

Silvia e Michele non sembrano fare passi in avanti e la tensione rischia di influenzare negativamente il lavoro del giornalista e la vita di Rossella.

Alberto e Patrizio continuano a essere ostili.

Marina cerca di fermare le proteste degli operai dei Cantieri.

Fabrizio prosegue a ostentare una sicurezza che probabilmente non possiede.

Roberto raccoglie i frutti della sua strategia ai danni di Marina e Fabrizio.

Guido è preoccupato per Cotugno e prova a dare dei consigli all’amico, anche se le cose non vanno neanche per lui.

Silvia e Michele passano dal commissariato, ma una notizia rischia di far aumentare la distanza tra loro.

Susanna incrocia Niko per caso e intuisce che il ragazzo non è contento del suo lavoro allo Studio Leone. La ragazza prende una decisione difficile.