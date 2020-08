Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 17 al 21 agosto 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 17 al 21 agosto saranno imperdibili. Cosa accadrà nei nuovi appuntamenti della soap partenopea?

Susanna Un Posto al Sole- foto instagram.com

Marina inizia l’esperienza di amministratore delegato ai Cantieri, ma Roberto non riesce a superare la distanza da lei.

Fabrizio è sempre più vicino a Marina e cerca di aiutarla a superare la prova lavorativa nel migliore dei modi.

Dolly e Cotugno vivono il loro appuntamento galante, ma non va come sperato e Guido prova a raccogliere i cocci.

Alberto capisce che per lui le cose si stanno mettendo male ed Eugenio decide di confessare la verità a Viola.

Filippo scopre che Leonardo spacciava droga sulla sua barca e chiede a Serena di non incontrarlo più in presenza di Irene, ma le cose non vanno come previsto.

Nunzia rivela a Clara un segreto taciuto fino a quel momento.

Cotugno decide di dare una svolta alla propria vita sentimentale e pensa di ispirarsi a un uomo che ha sempre avuto successo.

Susanna inizia a fare i conti con i propri sentimenti a un passo dal giorno delle nozze.

Alberto è intenzionato a sparire, ma una notizia che riguarda il boss Tregara lo distoglie dalla sua decisione.

Filippo decide di far valere le sue ragioni su Serena e per farlo ricorre a una strada drastica.

Eugenio e Viola sono in crisi e la donna inizia a riflettere sulla loro relazione.

Rossella si prepara a dare l’esame, ma non tutto va come previsto.