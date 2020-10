Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 19 al 23 ottobre 2020

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che nelle puntate dal 19 al 23 ottobre ci saranno nuovi importanti sviluppi. Ecco cosa accadrà:

Filippo e Serena Un Posto al Sole- foto instagram.com

Filippo e Serena sotterrano l’ascia di guerra e i sentimenti reciproci tornano a farsi sentire, ma un evento improvviso potrebbe rovinare tutto.

Niko è in crisi e diventa motivo di preoccupazione per i propri cari.

Giulia non sa se partecipare o meno alla trasmissione radiofonica di Michele per denunciare personalmente quanto le è accaduto.

Serena e Leonardo sono preoccupati per le condizioni di salute del bambino che la donna aspetta.

Alberto è pressato dai problemi economici e finisce per sfogarsi con Clara.

Patrizio sembra interessato sempre di più a Clara.

Giulia decide di parlare della sua esperienza pubblicamente per impedire ad altre donne di cadere nella rete di malintenzionati.

Serena cerca il conforto di Filippo per quanto le sta accadendo mentre Leonardo inizia a nutrire disprezzo verso la donna.

Rossella studia per il prossimo esame universitario.

Clara vive un momento di fragilità e finisce per rivolgersi a un amico di vecchia data che le è affezionato.

Giulia decide di proseguire con le sue ricerche, ma la sua decisione potrebbe incontrare l’ostilità di qualcuno.

Serena deve fare fronte alla rabbia e all’animosità di Leonardo.

Bice è intenzionata a vendicarsi del tradimento di Sergio e punta direttamente a Michele.

Mariella scopre i piani vendicativi di Bice e si trova in difficoltà perché non sa come tenerla a bada.

Roberto continua il suo gioco di seduzione verso Lara, che vorrà capire il reale coinvolgimento dell’uomo.

Giulia resta turbata dall’ultima azione di Marco Modica e reagisce in modo impulsivo.