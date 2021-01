Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dall’11 al 15 gennaio 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci svelano che le puntate dall’11 al 15 gennaio saranno ricche di emozioni e colpi di scena. Ecco quello che andrà in onda:

Serena Un Posto al Sole- foto instagram.com

Filippo vuole aiutare Leonardo, ma le sue buone intenzioni rischiano di causargli più problemi del previsto.

Alberto è in procinto di trasferirsi in nuovo appartamento, ma Giulia prova a rovinargli i piani per il bene di Clara.

Cerruti continua a incappare in una serie di disavventure con risvolti a tratti esilaranti.

Leonardo fa una rivelazione sulla morte di Tommaso e Filippo cambia atteggiamento nei suoi confronti.

Clara non intende lasciare andare Alberto e gli pone un ultimatum: stare con lei o andare via e dire addio al bambino.

Vittorio e Cerruti iniziano la loro convivenza che, però, si prospetta piuttosto movimentata.

Serena è preoccupata dall’assenza prolungata di Filippo, ma non sa che il marito e Leonardo sono stati aggrediti da due malviventi.

Cerruti si compiace per la gelosia di Sarti nei confronti del suo inquilino.

Vittorio si rende conto del talento creativo di Alex.

Renato avanza una proposta sorprendente a Niko per alleggerirgli la mole di lavoro e la gestione dello studio.

Leonardo versa in condizioni critiche e Filippo prova a contattare Serena per fornirle le indicazioni necessarie a risolvere la situazione.

Roberto vorrebbe agire, ma non sa che il suo comportamento potrebbe mettere in pericolo la vita di Filippo e Leonardo.

Vittorio insiste con Alex affinché accetti la proposta di lavoro, ma la ragazza sembra intimorita dal trasferimento a Madrid.

Serena lotta con Roberto per il pagamento del riscatto mentre Lara sembra accaparrarsi le attenzioni del Ferri.

Filippo si rende conto che la situazione potrebbe precipitare molto presto.

Clara capisce di non poter recuperare il rapporto con Alberto che, nel frattempo, prende una decisione drastica.

Cerruti si convince che il suo rapporto con Sarti stia per naufragare e decide di giocarsi tutte le sue carte.