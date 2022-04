Antonella Elia ha perdonato Pietro Delle Piane: “Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo”

Antonella Elia ha perdonato Pietro Delle Piane, dopo lo scandalo Temptation Island Vip che è costata una querela all’attore da parte di Mediaset per aver dichiarato lo scorso anno a Live – Non è la d’Urso di aver recitato un ruolo nel reality show di Canale 5: “Quello è uno show, io recitavo un ruolo”. Intervistata dal Corriere di Torino, l’ex opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonella Elia è tornata sull’argomento Pietro Delle Piane – Temptation Island.

La giurata del programma tv di Italia 1, La Pupa e il Secchione Show 2022, ha rivelato: “Pietro ha 11 anni in meno di me, è giovane, intatto, puro. Mi fa divertire moltissimo. A Temptation è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire. Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo. Perché l’ho perdonato? Mi trasferisce il senso della famiglia. Io sono sempre stata un cane sciolto, randagia. Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme a un uomo”.

Antonella ha poi parlato della sua carriera. In questi ultimi anni sta lavorando tantissimo in Mediaset.

La giurata de La Pupa e il Secchione Show 2022 ha infatti asserito: “Da dopo Il Grande Fratello Vip le cose si sono mosse in modo soddisfacente. Un tempo, quando ho cominciato io, qualsiasi cosa facessi che si trattasse di televisione o teatro, dovevi avere un back ground pesante di lavoro. Tutto era molto focalizzato sul lato artistico. Io ho fatto scuole di recitazione, di danza, di dizione. Mi impegnavo parecchio affinché il mio ruolo fosse completo”.

Oggi è diventato tutto più semplice e facile per alcuni personaggi famosi del piccolo schermo, ma non per tutti.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned su IGOSSIP.it!