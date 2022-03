Antonio Medugno accusa Alex Belli di aver organizzato una finta paparazzata: arriva la replica social dell’attore

Antonio Medugno ha accusato Alex Belli di aver organizzato una finta paparazzata a Milano. Tra i due ex concorrenti del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6, è di nuovo scontro sui social. Il bellissimo e aitante tiktoker e modello napoletano ha rivelato ai suoi followers di Instagram: “Vi spiego come sono andate le cose: ieri mi ha chiamato Alex Belli per una cosa lavorativa e mi ha chiesto di vederci a Milano, ci siamo dati appuntamento fuori da un parrucchiere”.

L’influencer campano Antonio Medugno ha poi aggiunto: “Vado lì e incontro solo Delia Duran, Alex non c’era più. Chiacchieriamo del più e del meno fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine era organizzata una paparazzata fra me e Delia Duran… e nulla, che loser game Belli. Il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo”.

L’attacco social di Antonio ad Alex ha subito infiammato il web, scatenando reazioni dure e contrastanti.

Il simpatico e affascinante attore, modello e fotografo di moda è stato interpellato da diversi suoi followers su Twitter. Ha categoricamente e pubblicamente smentito la ricostruzione dei fatti e la versione fornita da Medugno.

Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei Paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora Io!! ??#alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 31, 2022

“Caro il mio Tik! [TikTonio, soprannome di Medugno, ndr] ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei paparazzi! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora io! Io ero lì fino a cinque minuti prima, ma se uno si presenta con mezz’ora di ritardo…“.

Ok che ci possono essere i paparazzi in giro ma se tu chiami Antonio e gli dai un appuntamento di lavoro e al tuo posto si presenta Delia suona molto strano. Alex Alex siete proprio due imbroglioni tu e la tua signora — anna casu (@annacasu7) March 31, 2022

Il compagno di Delia Duran è poi sbottato di fronte agli attacchi social provenienti da fan del GF Vip 6 e di Antonio Medugno con un post molto duro condiviso sempre sul suo profilo Twitter: “Ma continuate a scassarmi i co***oni su questa ca**o di paparazzata. Ma dov’è? Dov’è uscita? Dove sono le foto? State parlando del nulla ancora prima che il fatto venga pubblicato, se sarà pubblicato”.