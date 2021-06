Asia Nuccetelli abbandona il mondo della tv: sua madre Antonella Mosetti è felice

Asia Nuccetelli è stata una delle protagoniste principali della prima edizione del Grande Fratello Vip. Ora ha scelto di abbandonare il mondo della tv. La figlia della showgirl ed ex gieffina vip Antonella Mosetti si sta dedicando all’equitazione. Il mondo del trash e del gossip non fanno più per lei. “Crescendo ho capito di essere e fare scelte diverse dei miei genitori. Ho fatto delle esperienze che probabilmente a 18 anni non le ragioni“, ha dichiarato Asia Nuccetelli.

Questa scelta ha reso felice l’ex soubrette di Non è la Rai: “Le sarebbe piaciuto fare criminologia, ma poi si è dedicata ai cavalli. Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice, perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni, da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione!”.

Antonella Mosetti ha poi aggiunto: “Ai miei tempi facevi ore di fila per un provino e se non eri preparata ti trattavano male. C’era una grandissima selezione, mentre oggi si diventa famosi dicendo stupidaggini sui social, una follia. In ogni caso, quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte e per questo sono la mamma più felice del mondo“.

Giovanni Ciacci abbandona la tv?

Anche Giovanni Ciacci ha annunciato il suo ritiro dal mondo della tv. In realtà secondo Davide Maggio sarebbe un annuncio fake poiché il giornalista ha rivelato che l’opinionista tv Giovanni Ciacci ha appena sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip 2021 di Alfonso Signorini. Tommaso Zorzi ha preso per i fondelli il tuttologo e costumista Giovanni Ciacci in merito al suo addio alla tv annunciato nel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, si è scatenato su Instagram Story, perculando Ciacci in merito al suo addio alla tv: “Un vero peccato che lasci la TV, Giovanni, è un vero peccato. Sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso. Noi dai ti prego ripensaci, ti prego sei in tempo! Ti prego fallo per noi non te ne andare, ti prego! Dai un ultimo annetto!”. Affacciandosi alla finestra, ha aggiunto: “Ragazzi non è un’esercitazione Ciacci molla la tv, giuro. Giovanni Ciacci se ne va, basta: non lo vedremo più, ma vi rendere conto?”.