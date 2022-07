Unfabulous è una serie tv americana per adolescenti andata in onda su Nickelodeon dal 2005 al 2008 per un totale di 3 stagioni.

Cast Unfabulous- foto instagram.com

Lo show ideato da Sue Rose racconta la vita di una tredicenne “non favolosa” che frequenta la seconda media, Addie Singer. Il suo talento è scrivere canzoni sulla sua vita alla Junior High School.

Al fianco di Addie ci sono i suoi migliori amici Geena Fabiano (appassionata di moda e stilista in erba) e Zack Carter-Schwartz (ecologista e giocatore). I tre si incontrano spesso dopo la scuola al Juice, lo smoothie bar in cui lavora Ben (fratello maggiore di Addie).

La serie ha riscosso un grande successo, portando alla realizzazione di due libri (Keepin It Real e Split Ends) scritti da Robin Wasserman, un nutrito merchandising (linea di abiti basati sul guardaroba di Addie), un videogioco e un album (Unfabulous and More: Emma Roberts).

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? A cos’altro si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori di Unfabulous: ieri e oggi.

Emma Roberts

Emma Roberts- foto pinterest.com

Emma Roberts è Addie Singer, la protagonista della serie. È una ragazzina di 13 anni impacciata e impopolare che si diletta a suonare e a scrivere canzoni sulla sua vita alla Junior High School.

Addie trascorre il suo tempo libero al Juice insieme ai suoi migliori amici Geena Fabiano e Zack Carter-Schwartz.

È innamorata del più bello della scuola, Jake Beari, che però ha già una ragazza, ma inizia a uscire con Randy Klein nella seconda stagione. La storia tra Addie e Randy finisce quando la ragazza capisce di essere ancora cotta di Jake e decide di affrontarlo (scoprendo però passerà l’estate in Canada).

Nella terza stagione, Addie e Jake iniziano finalmente a frequentarsi e Geena e Zack iniziano a provare dei sentimenti l’uno per l’altro.

Dopo la serie, l’attrice ha partecipato ad altri progetti televisivi come Jonas L.A., American Horror Story e Scream Queens.

Si è dedicata maggiormente al cinema con film come Wild Child, Lymelife, Hotel Bau, The Winning Season, Twelve, Appuntamento con l’amore, Memoirs of a Teenage Amnesiac, 4.3.2.1., Virginia, 5 giorni fuori, L’arte di cavarsela, Scream 4, The Girl with the Tramp Stamp Tattoo, Separati innamorati, Il mondo degli adulti, Come ti spaccio la famiglia, Empire State, Palo Alto, I Am Michael, Ashby – Una spia per amico, February – L’innocenza del male, Nerve, Billionaire Boys Club, In a Relationship – Amori a lungo termine, Little Italy – Pizza, amore e fantasia, Paradise Hills, The Hunt e Holidate.

Oltre al doppiaggio con prove come Niko – Una renna per amico, I Griffin e Pupazzi alla riscossa, ha coltivato la sua passione per la musica.

Malese Jow

Malese Jow- foto dailymultiracial.com

Malese Jow è Geena Fabiano, migliore amica di Addie e Zack. È un’adolescente piena di talento e creatività (che sfrutta per rompere le regole).

Geena ha una grande passione per la moda e realizza i propri vestiti da sola, che solitamente sono provocatori. Per questo riceve continue ammonimenti da parte dal preside della scuola.

Nella terza stagione Geena e Zack iniziano a provare dei sentimenti l’uno per l’altro, sconvolgendo l’equilibrio del trio di amici.

L’attrice e cantante è apparsa in altri progetti televisivi, dopo lo show: I maghi di Waverly, Mother Goose Parade, Amarsi, iCarly, La vita segreta di una teenager americana, Hannah Montana, Big Time Rush, The Vampire Diaries, Leverage – Consulenze illegali, The Troop, Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane, Shelter, CSI: Miami, Castle, Star-Crossed, Morte presunta in Paradiso, The Flash, Le sorelle dello sposo e The Shannara Chronicles.

Al cinema la ritroviamo in film come Bratz, Alieni in soffitta, You’re So Cupid!, The Social Network, Plastic ed Escape Plan 3 – L’ultima sfida.

Jordan Calloway

Jordan Calloway- foto comicbookclublive.com

Jordan Calloway è Zack Carter-Schwartz, migliore amico di Addie e Geena. Fa parte della squadra di basket ed è un sostenitore dell’ambiente.

Nel corso della terza stagione le dinamiche del gruppo cambiano perché Zack inizia a provare dei sentimenti (ricambiati) per Geena.

Dopo lo show, l’attore ha proseguito la carriera partecipando a vari progetti come E.R. – Medici in prima linea, The Glades, Disconnected – La vita in un click, Life of a King, Switched at Birth, Gang Related, Reckless, Drumline: Il ritmo è tutto, Studio City, Recovery Road, Grandma’s House, House of Lies, Untitled Paranormal Project, Beyond, Pure Genius, Freakish, The Mick, Riverdale, Legacy, The Fix, Always a Bridesmaid, Countdown, All Roads Lead to Kill, Black Lightning, Elfenlied, Painkiller e Fire Country.

Tadhg Kelly

Tadhg Kelly- foto pinterest.com.au

Tadhg Kelly è Ben Singer, il fratello maggiore di Addie. Il ragazzo lavora al Juice, lo smoothie bar in cui si ritrovano spesso la sorella e i suoi amici Geena e Zack.

Dopo Unfabulous, l’attore è apparso soltanto in qualche altro progetto, tra i quali ricordiamo Garden Party, I Am Still Here e A Haunting at Silver Falls.

Raja Fenske

Raja Fenske- foto instagram.com

Raja Fenske è Jake Behari, compagno di scuola di Addie e suo interesse amoroso. Il ragazzo è la cotta ossessiva della protagonista.

Jake è la fantasia di Addie e rappresenta l’ossessione della protagonista per tutta la prima stagione. In realtà l’interesse non scemerà neanche quando Addie inizierà a uscire con Randy.

Alla fine della seconda stagione, infatti, Addie si rende conto di essere ancora interessata a Jake e lascerà Randy. Soltanto nella terza stagione i due iniziano finalmente a frequentarsi.

Dopo lo show, Raja Fenske ha lavorato ad altri progetti: Days of Wrath, Mirror, Injustice e Peep World .

Evan Palmer

Evan Palmer- foto instagram.com

Evan Palmer è Randy Klein, il ragazzo di Addie nel corso della seconda stagione. Purtroppo la storia finirà a causa dell’interesse della ragazza per Jake.

Purtroppo, dopo Unfabulous, ha lavorato a The Meaning of Life, salvo poi non dedicarsi più a nessun altro progetto.

Emma Degerstedt

Emma Degerstedt- foto listal.com

Emma Degerstedt è Maris Bingham, una compagna di scuola che si comporta in modo cattivo con Addie e i suoi amici. Viene aiutata spesso da Cranberry St. Claire.

L’attrice, dopo la serie, ha proseguito la carriera con progetti come The Big Bang Theory, Life, Il curioso caso di Benjamin Button, Una bugia di troppo, Outside the Box e FBI: Most Wanted.

Si è dedicata molto al teatro con spettacoli come 13, Legally Blonde, The Little Mermaid, Desperate Measures e Smokey Joe’s Cafe.

Chelsea Tavares- foto twitter.com

Chelsea Tavares è Cranberry St. Claire, migliore amica di Maris. La ragazza accompagna l’amica nei suoi piani contro Addie e i suoi amici.

Dopo la serie, l’attrice ha collezionato un successo dietro l’altro: Just Jordan, Kid Edition, Zeke e Luther, CSI: Miami, The Middle, Fright Night – Il vampiro della porta accanto, Ringer, Make It or Break It, Amelia’s 25th, Calvin and Freddie’s Cosmic Encounters, Dance off: sfida a ritmo di danza e Bones e Welcome to the Family.

E ancora, If Not for His Grace, A Royal Family Holiday, Tycoon, The Do’s & Don’ts of Sharing an Apartment, Mystic Cosmic Patrol, Chasing the Blues, Grown Folks, Lethal Weapon, Solace, Jump, Living the Dream, SMILF, Regina del sud, NCIS – Unità anticrimine, Animal Kingdom, Robot Chicken, Bart Bagalzby and the Garbage Genie e All American.

Molly Hagan

Molly Hagan- foto facebook.com

Molly Hagan è Sue Singer, moglie di Markus e madre di Addie e Ben. Incarna l’emblema della madre americana, ma a volte si comporta in modo strampalato.

Dopo la serie, l’attrice ha proseguito la carriera tra film e serie tv, tra i quali ricordiamo Henry Poole – Lassù qualcuno ti ama, The Babysitter, Eli Stone, Cold Case – Delitti irrisolti, Fear Itself, Ghost Whisperer – Presenze, Bones, Grey’s Anatomy, And the Winner Is…, Just Peck, Programma protezione principesse, Medium, Cost of Living, Red State, Cinema Verite, Chaos, Inside, Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane, TalhotBlond – Trappola virtuale, Perception, Miss Dial, The Mentalist, Beneath, NCIS: Los Angeles, Masters of Sex, BFFs, Liv e Maddie , Chiedimi tutto, Senza uscita, The Dollanganger Saga, The Last Light, Longmire, Switched at Birth, Rectify, Satisfaction, Stalker, Castle e True Detective.

E ancora, We Are Your Friends, Subdola ossessione, Instant Mom, Navy Seals – Attacco a New Orleans, NCIS: New Orleans, Mistresses, Dead of Summer, Sully, Step 9, This Is Us, Big Little Lies – Piccole grandi bugie, Feud, Better Call Saul, Insieme dopo la morte, The Garage Sale, Law & Order True Crime, Swedish Dicks, Legion, Reverie, Un segreto oscuro, Le regole del delitto perfetto, The Orville, Scuro/Web, Appy Days, God Incorporated, iZombie, Strange Angel , Jane the Virgin, Ci mancava solo Nick, When We Dance, Boris and the Bomb, Into the Dark, Truth Be Told, Narcos: Messico, The Italian, All My Life e Walker.

Markus Flanagan

Markus Flanagan- foto vcstar.com

Markus Flanagan è Jeff Singer, marito di Molly e padre di Addie e Ben. È il tipico padre americano, bizzarro e divertente.

Dopo Unfabulous, l’attore è apparso ancora in Febbre d’amore, Sette anime, NCIS – Unità anticrimine, Tre all’improvviso, The Defenders, Meeting Spencer, Pacino & Pacino Talent Agency, Rizzoli & Isles, Major Crimes, The Matter of Magic, Supernatural, Rogues of LA, Agents of S.H.I.E.L.D., Bones, NCIS: Los Angeles, Grey’s Anatomy, The Rookie, Generation, Colin in bianco e nero, The Morning Show e Better Things.