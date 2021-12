Flash (The Flash) è una serie televisiva americana ispirata dall’omonimo fumetto della DC Comics e composta da una sola stagione. I 22 episodi sono andati in onda in Italia nel 1992.

The Flash- foto Tgizmodo.com.au

Se in America lo show ideato da Danny Bilson e Paul De Meo non ricevette il consenso del pubblico (più interessato a I Simpson e le partite della NBA), in Italia la serie ha avuto molto successo.

La serie rientra pienamente nell’Arrowverse, raccontando la vita di Barry Allen, un ricercatore della polizia scientifica di Central City.

L’uomo, dopo essere entrato in contatto con un fulmine e alcune sostanze chimiche, diventa capace di muoversi alla velocità della luce.

Barry decide di mettere le sue capacità al servizio della giustizia dopo la morte di suo fratello Jay per mano di Nicholas Pike, un gangster ed ex poliziotto.

A fare da cornice alle avventure dell’uomo più veloce del mondo ci saranno Christina McGee (ricercatrice degli S.T.A.R. Labs), Megan Lockhart (investigatrice) e Desmond Powell (dottor alias Ombra della Notte).

Il super eroe affronta diverse situazioni e prove, ma tra i suoi nemici più pericolosi ci sono il criminale Nicholas Pike, il pazzoide Trickster e il suo clone Polluce.

L’elemento comico dello show viene dato dal collega di Barry e suo migliore amico (Julio Mendez) e dai due poliziotti Murphy e Bellows.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A cos’altro si saranno dedicati in questi 30 anni? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Flash: ieri e oggi!

John Wesley Shipp

John Wesley Shipp- foto instagram.com

John Wesley Shipp è Barry Allen/Flash/Polluce, un ricercatore della polizia scientifica di Central City che subisce un incidente e si trasforma nell’uomo più veloce del mondo.

Quando Barry scopre di potersi muovere a super velocità e impara a gestire il suo potere grazie all’aiuto della scienziata Christina McGee.

Dopo l’uccisione del fratello per mano del gangster ed ex poliziotto Nicholas Pike, però, Barry decide di combatte i crimini sotto lo pseudonimo di Flash.

L’attore, dopo la serie, ha continuato ad apparire in televisione con La valle dei pini, ,NYPD Blue, Sisters, JAG – Avvocati in divisa, Gli specialisti, Oltre i limiti, Dawson’s Creek, CSI New York, Teen Wolf, Blindspot, Supergirl, The Flash e Stargirl.

Al cinema lo ritroviamo in film come La storia infinita 2, Inganno fatale, Second to Die, Christie’s Revenge, Karma Police, Port City, Separation Anxiety, Hell and Mr. Fudge, Golden Shoes, The Sector, Sensory Perception, Night Sweats e Climbing Life.

Amanda Pays

Amanda Pays- foto instagram.com

Amanda Pays è Christina McGee, la ricercatrice degli S.T.A.R. Labs (Science and Technology Advanced Research Laboratories). È una dei pochi a conoscere il segreto di Barry.

Christina aiuta il protagonista a capire come l’abbia trasformato l’incidente in laboratorio e a controllare i suoi nuovi poteri.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a dedicarsi ad altri progetti, tra i quali ricordiamo Dead on the Money, Age of Treason, Sade – Life Promise Pride Love, X files, I Know My Son is Alive, Hollywood Confidential, Thief Takers, Vengeance Unlimited, Settimo Cielo, It’s Like, You Know…, Martial Law, Any Day Now, Grapevine, Breathing Room, Nip/Tuck, Psych e The Flash.

Alex Désert

Alex Désert- foto vulture.com

Alex Désert è Julio Mendez, un collega della polizia scientifica di Barry e suo migliore amico. È il contrappunto comico dello show.

Julio non è a conoscenza del segreto di Barry, ma in un paio di episodi sospetterà di un collegamento tra l’amico e Flash.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato in televisione con progetti come Sognando a New York – In The Heights, Lush Life, Crescere, che fatica!, Becker, Mia sorella è invisibile! e Freaky Friday.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come The Ticket, PCU, Swingers, Playing God, , Alta fedeltà, Masked and Anonymous e Chicken Party.

Joyce Hyser

Joyce Hyser – foto instagram.com

Joyce Hyser è Megan Lockhart, un’investigatrice privata assoldata dal procuratore distrettuale corrotto che si mette sulle tracce della vera identità di Flash. La donna riconduce il super eroe a Barry Allen.

Megan scopre la vera identità del super eroe e comunica tutto al committente Joe Castillo che non esita a ricattare Flash.

Nonostante tutto, però, Flash salva Megan dalla morte e la donna gli promette di mantenere il suo segreto. Tra i due nasce del tenero.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Raven, Melrose Place, Viper, The Marshal, La signora in giallo, Pacific Blue, The Division e CSI: Crime Scene Investigation.

Si è dedicata anche al cinema lavorando a film come A Grande Arte, Solitaire for 2, Subterfuge, Spacejacked, Ablaze e Mary for Mayor.

Mike Genovese

Mike Genovese- foto instagram.com

Mike Genovese è Warren Garfield, l’irascibile tenente della polizia di Central City. L’uomo sarà al centro dell’episodio Shroud of Death in cui i Guerrieri della Libertà vogliono vendicare il loro leader uccidendo persone che lo avevano condannato.

L’attore, dopo lo show, ha proseguito la sua carriera d’attore con Point Break – Punto di rottura, Ragionevoli dubbi, Vinnie & Bobby, Human Target, 8 sotto un tetto, Patto di sangue, Kickboxing mortale, Crime & Punishment, In viaggio nel tempo, I giustizieri della notte, Showdown, Star Trek: Deep Space Nine, Col terrore negli occhi, Avvocati a Los Angeles, Oblivion, Sisters, Crowfoot, Il West del futuro, Beverly Hills, 90210, Cries of Silence, Arli$$, Viper, Chicago Hope, Renegade, Port Charles, Trappola per il presidente, C-16: FBI After the Game, Brooklyn South, Babylon 5 e The Practice – Professione avvocati.

E ancora, Durango Kids, E.R. – Medici in prima linea, Turbans, JAG – Avvocati in divisa, Da un giorno all’altro, Escaping Jersey, Harvey’s Speech, Giudice Amy, Shteps, The Division, Remember, Something for Nothing, New York Police Department, Cold Case – Delitti irrisolti, The Unit, Raines, Redbelt, 4.2.3., Petunia, The Big Meet, Finding Neighbors, A Private Act, Weekend Encounter, Boomers e Beyond White Space.

Jason Bernard

Jason Bernard- foto cn.tv36.com

Jason Bernard è il dottor Desmond Powell/Ombra della Notte, un vecchio giustiziere degli anni ’50 che si coalizzerà con Flash in varie occasioni.

L’attore, dopo la serie, è apparso in altri show televisivi e film, tra i quali ricordiamo Ma che ti passa per la testa?, Dinosaur, Cosmic Slop, Il computer con le scarpe da tennis, Down, Out & Dangerous, La signora in giallo, Sophie & the Moonhanger, Partners, The Rockford Files: Friends and Foul Play e Suddenly. Purtroppo l’attore è scomparso nell’ottobre del 1996.

Michael Nader

Michael Nader- foto etonline.com

Michael Nader è Nicholas Pike, gangster ed ex poliziotto. Sarà lui a uccidere il fratello di Barry e a spingerlo a votarsi alla giustizia.

L’attore, dopo la serie, è apparso in televisione con Perry Mason: Omicidio sull’asfalto, La valle dei pini, Law & Order – Unità vittime speciali e Cold Case – Delitti irrisolti e al cinema con Fled. Purtroppo è scomparso nell’agosto del 2021 a causa di un cancro.

Mark Hamill

Mark Hamill – foto instagram.com

Mark Hamill è James Mongtomery Jesse/Trickster, un truffatore e trasformista. L’uomo si innamora di Megan Lockhart e giura di vendicarsi di Barry quando scopre che tra l’uomo e la sua amata c’è del tenero.

Dopo la serie, l’attore e doppiatore si è dedicato ad altri progetti televisivi: Body Bags – Corpi estranei, SeaQuest – Odissea negli abissi, Oltre i limiti, Chuck, Criminal Minds, Vicini del terzo tipo, The Flash, Man Down, Pop Culture Quest, Dimension 404, Nightcap, Mystery Science Theater 3000, The Big Bang Theory – serie TV, Knightfall e What We Do in the Shadows.

Al cinema lo ritroviamo in film come Sulla strada, a mezzanotte, Guyver, Black Magic Woman, Ritorno dal futuro, Silk Degrees, Villaggio dei dannati, Il comandante Hamilton, Watchers Reborns, Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!, Reeseville, Comic Book: The Movie, Thelomeris, Airborne, Sushi Girl, Virtually Heroes, Kingsman – Secret Service, Star Wars: Il risveglio della Forza, Brigsby Bear, Star Wars: Gli ultimi Jedi, Con Man e Star Wars: L’ascesa di Skywalker.