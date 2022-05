Popular è una serie tv americana arrivata in Italia nel 2003 su Rai 2 ed è stata trasmessa nuovamente nel 2007 su MTV e nel 2012 su Deejay TV.

Attori Popular- foto listal.com

Lo show ideato da Ryan Murphy e da Gina Matthews ruota intorno alla vita di due adolescenti che non potrebbero essere più diverse.

Brooke McQueen e Sam McPherson fanno parte di due fazioni opposte del liceo Kennedy: la prima è una cheerleader invidiatissima e frequenta l’élite della scuola mentre la seconda è nerd e viene emarginata insieme al suo gruppo di amici (decisamente intelligenti ma meno popolari).

Il loro mondo cambia radicalmente quando il padre Brooke e la madre di Sam si sposano: le due sono costrette a vivere insieme e ad adattarsi alla nuova situazione ma, dopo un’ostilità iniziale, iniziano a diventare amiche.

L’avvicinamento di Brooke e Sam porta i due gruppi di amici a inasprire le loro posizioni, salvo poi appianarsi nel tempo.

La serie ha ottenuto il consenso di pubblico e critica, ma non è stata rinnovata dopo la seconda stagione, un po’ a causa degli ascolti e un po’ per i dissapori tra il creatore e la Warner Bros..

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? A cos’altro si saranno dedicati dopo? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Popular: ieri e oggi!

Leslie Bibb

Leslie Bibb- foto villarzens.com

Leslie Bibb è Brooke McQueen, cheerleader popolare e invidiatissima e co-protagonista della serie. È l’ape regina della scuola.

Brooke esce con il quarterback della squadra di football da quando è diventata cheerleader ed è stata eletta reginetta della scuola.

Dietro la vita apparentemente perfetta, però, si nasconde un’adolescente insicura che soffre per l’abbandono di sua madre e vive schiacciata dall’anoressia.

Brooke e Sam si odiano e provano a far naufragare il matrimonio dei loro genitori ma, dopo essere diventate sorelle, imparano a conoscersi. Le due scopriranno di essere più simili di quanto pensassero.

Quando la madre torna a Los Angeles prova a far riavvicinare i suoi genitori, ma fallendo decide di andare con lei a San Francisco. Tuttavia ormai Brooke si sente parte della famiglia allargata e torna a casa.

La famiglia si allargherà ulteriormente con l’arrivo di una sorellina, MacKenzie, che lei e Sam faranno nascere in cucina.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in altri show televisivi: E.R. – Medici in prima linea, Line of Fire, Nip/Tuck, Crossing Jordan, CSI: Miami, Entourage, Kings, The League, Amiche nemiche, Hannibal, About a Boy, The Following, American Housewife, Love Life e Jupiter’s Legacy.

Al cinema la ritroviamo in film come Wristcutters – Una storia d’amore, Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, My Wife Is Retarded, Tutti i numeri del sesso, Atlanta, Prossima fermata: l’inferno, Iron Man, La vendetta di Halloween, I Love Shopping, Giustizia privata, Miss Nobody, Iron Man 2, Il signore dello zoo, Incontro con il male, Comic Movie, Hell Baby, Volo 7500, Ossessione omicida, La babysitter, Fino all’osso, Awakening the Zodiac, Prendimi!, Running with the Devil – La legge del cartello e La babysitter – Killer Queen.

Carly Pope

Carly Pope- foto lv.jf-staeulalia.pt

Carly Pope è Samantha “Sam” McPherson, una ragazza carina e intelligente che fa parte del gruppo dei nerd.

Sam non sopporta Brooke perché la ritiene una ragazza stupida e frivola ma, quando sarà costretta a condividere lo stesso tesso, si accorgerà della sensibilità della ragazza.

All’inizio Sam non sopporta l’unione di sua madre con il padre di Brooke e prova a minare il matrimonio, ma ben presto capisce di voler far parte della famiglia allargata.

Alla fine, insieme a Brooke, aiuterà la madre a partorire in casa: lei e Brooke saranno unite per sempre dalla nascita di MacKenzie.

Sam ha una relazione con George Austin, ma la loro storia sarà compromessa da un bacio dato al suo amico Harrison, di cui si scopre innamorata.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa ancora in televisione con 134 modi per innamorarsi, The Collector, Tru Calling, Apocalypse – L’apocalisse, The Evidence, 4400, Dirt, Yeti, 24: Redemption, Californication, 24, Outlaw, Suits, Arrow e Una figlia quasi perfetta.

Si è dedicata anche al cinema con film come Orange County, Various Position, Nemesis Game, L’ospedale più sexy del mondo, Everyone, Window Theory, The Hamster Cage, The Franch Guy, Eighteen, Rischio a due, White Coats, Itty Bitty Titty Committee, Beneath, Young People Fucking, Say Goodnight, Toronto Stories, Life Is Hot in Cracktown, Stuntmen, S.W.A.T. Firefight, Textuality, Concrete Blondes, Elysium e Hard Rush.

Tammy Lynn Michaels

Tammy Lynn Michaels- foto screenrant.com

Tammy Lynn Michaels è Nicole Julian, una ragazza bella e popolare che si comporta in modo perfido con tutti. È la migliore amica di Brooke, ma non si fa scrupoli a usarla per fare i propri interessi.

Nicole è perfida, ma il suo comportamento è legato alla sofferenza provata da bambina: non aveva amici e veniva schernita.

Dopo alcuni sotterfugi e un filmato porno, Nicole riesce a spodestare April Tuna dal ruolo di presidente e a eliminare il suo club delle cheerleader.

Nell’ultima puntata romperà la sua amicizia con Brooke in maniera definitiva e la investirà guidando ubriaca.

In realtà, durante la serie, mostra anche un lato buono, come quando dona il suo midollo ad Harrison malato di cancro.

Dopo Popular, l’attrice ha lavorato ancora nel mondo dello spettacolo con il cortometraggio D.E.B.S. e qualche apparizione televisiva (Kathy Griffin: My Life on the D-List e Celebrity Weddings: In Style).

Leslie Grossman

Leslie Grossman- foto pinterest.com

Leslie Grossman è Mary Cherry, ragazza frivola e amica di Brooke. È la tipica bionda ereditiera che ha tutto.

Mary sembra avere il mondo ai suoi piedi, ma non conosce l’affetto materno e il calore di una famiglia unita.

È innamorata segretamente di Harrison, l’unico a essere veramente gentile con lei. Anche le sue amiche non sono poi così amiche: entra a far parte delle cheerleader soltanto perché è ricca.

Mary scopre di avere una sorella gemella nel Bronx, B.Ho, che le ruba il posto e la spedisce in un orfanotrofio nell’ultima puntata.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato ad altri progetti televisivi: Da un giorno all’altro, Streghe, CSI – Scena del crimine, Le cose che amo di te, The Jake Effect, Help Me Help You, Up All Night, Nip/Tuck, Grey’s Anatomy, Trust Me, 10 cose che odio di te, Dexter, Hot in Cleveland, Outsourced, Better with You, Melissa & Joey, Drop Dead Diva, The New Normal, Scandal, Vicini del terzo tipo, Whitney, Major Crimes, Sean Saves the World, Modern Family, 2 Broke Girls, Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, Nonno all’improvviso, The Soul Man, Faking It – Più che amiche, Dottoressa Peluche, Love, Speechless, Girlfriends’ Guide to Divorce, The Good Place, American Horror Story, Black-ish, The Goldbergs e Love, Victor.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Miss F.B.I. – Infiltrata speciale, Correndo con le forbici in mano, Itty Bitty Titty Committee e Spring Breakdown.

Bryce Johnson

Bryce Johnson- foto ohnotheydidnt.livejournal.com

Bryce Johnson è Joshua “Josh” Ford, quarterback della squadra di football e interesse amoroso di Brooke. Eccelle nello sport, ma sogna di studiare canto e recitazione.

Josh e Brooke escono insieme, ma finiscono per rompere a causa della superficialità del loro rapporto. Tuttavia, dopo un flirt con Carmen, torna da lei.

Nella seconda stagione i genitori di Josh divorziano e lui decide di seguire sua madre, pur dovendo iniziare una vita modesta.

Dopo un esperimento, si innamora di Lily e finalmente conosce la felicità. Così rinuncia al trasferimento nel Minnesota e sposa Lily, trasferendosi nel seminterrato della Glass.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare ad altri progetti televisivi: Una mamma per amica, Dawson’s Creek, In My Life, Le cose che amo di te, Dr. House – Medical Division, Nip/Tuck, Standoff, Shark – Giustizia a tutti i costi, Senza traccia, Side Order of Life, The Mentalist, Drop Dead Diva, CSI: NY, CSI – Scena del crimine, NCIS – Unità anticrimine, Pretty Little Liars, Lone Star, Death Valley, Simian Undercover Detective Squad, Glee, Supernatural, Salverò mia figlia, Major Crimes, Masters of Sex, The Good Doctor, Magnum P.I. e American Horror Story.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Papi chulo, Ragazze nel pallone – La rivincita, Harry + Max, Freshman Orientation, The Skulls III, Hotdog – Un cane chiamato Desiderio, Man Maid, Trucker, The Blue Tooth Virgin, Pericolosamente bionda, God Bless America, Hit List, Willow Creek, Something, Anything, Home Sweet Hell, Visions e Darkness Rising.

Ron Lester

Ron Lester- foto pinterest.com

Ron Lester è Michael “Sugar Daddy” Bernardino, amico e compagno di squadra di Josh. Vorrebbe praticare wrestling, ma la sua mole glielo impedisce.

Sugar Daddy è fidanzato con Exquisite Woo, una studentessa cinese che lo aiuta ad accettare il proprio peso.

Il fidanzamento di Josh con Lily, lo destabilizza e lo porta ad avvicinarsi a George Austin, ma rischia di perdere anche il nuovo amico a causa del suo comportamento.

Alla fine Sugar Daddy riesce a chiarire con Josh e a riappacificarsi con George, costruendo con loro un’amicizia solida e sincera.

Dopo Popular, l’attore è apparso in televisione con Freaks and Geeks, Sabrina, vita da strega, The Karate Dog e CSI: NY e al cinema con The Greenskeeper. Purtroppo è scomparso a 45 anni per insufficienza renale ed epatica.

Anthony Montgomery

Anthony Montgomery- foto trekmovie.com

Anthony Montgomery è George Austin, la nuova stella del football arrivata al liceo durante la seconda stagione. È un ragazzo intelligente e simpatico.

George inizia una relazione con Sam, ma la loro storia provoca la disapprovazione delle ragazze nere del liceo e il disappunto della nonna di lui (dovuto al carattere della ragazza).

La storia tra George e Sam finisce nel momento in cui lei bacia Harrison; così lui invita Nicole al ballo scolastico. Tuttavia si tira indietro quando Brooke lo metterà in guardia dalla ragazza.

L’attore, dopo lo show, si è concentrato principalmente su progetti televisivi, come Star Trek: Enterprise, NCIS e Dr. House – Medical Division.

Christopher Gorham

Christopher Gorham- foto sensacine.com

Christopher Gorham è Harrison John, un ragazzo segretamente innamorato di Brooke e amico intimo di Sam. È un ragazzo molto carino, ma molto timido.

Harrison ha provato a perdere la verginità (senza successo) con Lily, ma alla fine andrà a letto con Brooke l’anno successivo.

La sua situazione familiare non è semplice perché il coming out della madre ha provocato problemi in famiglia.

Harrison ha avuto cancro e in ospedale ha fatto amicizia con Clarence, un fanatico religioso che morirà il giorno di Natale. Il ragazzo diventerà il suo angelo custode e gli farà vedere come sarebbe stata la vita dei suoi affetti senza di lui.

Durante la sua degenza in ospedale, Harrison decide di dichiararsi a Sam e le scrive una lunga lettera causa una rottura (temporanea) nella loro amicizia.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato a moltissimi altri show televisivi: Felicity, Odyssey 5, Boomtown, CSI – Scena del crimine, Senza traccia, Jake 2.0, Medical Investigation, Out of Practice – Medici senza speranza, Gara di famiglia, Ugly Betty, Harper’s Island, Covert Affairs, Love Bites, Hot in Cleveland, Once Upon a Time, See Dad Run, Heartbeat, 2 Broke Girls, The Magicians, Insatiable e Modern Family.

Si è dedicato anche al cinema con film come Il fidanzato della mia ragazza, Punto d’impatto, Somebody’s Hero, Answer This!, Yellow Face, The Stream, Po e Quella notte a Miami….

Tamara Mello

Tamara Mello- foto screenrant.com

Tamara Mello è Lilly Esposito, una ragazza ambientalista, attivista e vegetariana molto amica di Sam.

Lilly è un tipo tosto: lavora in un fast food; prova a distribuire preservativi; prova ad andare a letto con Harrison.

In un momento di crisi crede di essere omosessuale, ma i suoi dubbi vengono fugati dalla sua relazione con Josh (con il quale si sposerà).

L’attrice ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo la serie. La ritroviamo in progetti come Miss Miami, Scream at the Sound of the Beep, The Law and Mr. Lee, JAG – Avvocati in divisa, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Hawaii, Le cose che amo di te, Clean, Psych, Worst Week, Gaysharktank.com, The Mentalist, Childrens Hospital, Major Crimes e School of Rock.

Sara Rue

Sara Rue- foto thehealthfitnesstips.com

Sara Rue è Carmen Ferrara, una ragazza complessata dal proprio peso che cerca in tutti i modi di entrare a far parte del gruppo delle cheerleader.

Carmen prova a diventare cheerleader senza successo, ma avrà la sua rivalsa quando diventa la reginetta della scuola con l’aiuto di Miss Glass (insegnante di chimica che si rivede in Carmen).

Nel corso della serie Carmen ha imparato a truccarsi e vestirsi alla moda ed ha avuto anche una relazione con Josh, rischiando di rimanere incinta.

Carmen ha la musica nel sangue e prendendo lezioni di tango conoscerà Pablo, quello che diventerà il suo fidanzato.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa ancora in televisione con The Division, Perfetti… ma non troppo, 134 modi per innamorarsi, Due uomini e mezzo, Nightmare at the End of the Hall, The Big Bang Theory, Leverage – Consulenze illegali, Eastwick, Le regole dell’amore, Private Practice, Un fidanzato venuto dal futuro, Psych, Malibu Country, Mom, Impastor, Bones, All for Love, American Housewife, Una serie di sfortunati eventi, The Rookie, Amore in fiore e B Positive.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come The Ring, Barbara Jean, Danny Roane: First Time Director, Man Maid, Matrimonio tra amici, For Christ’s Sake, Dorfman, Miss Dial e Ossessioni nascoste.