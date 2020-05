Alba Parietti dopo aver contratto il Covid-19: “Il virus mi ha cambiata”

Alba Parietti dopo aver dichiarato di aver contratto il Covid-19 è finita al centro di aspre e dure polemiche. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha respinto tutte le critiche e ha fatto chiarezza.

Alba Parietti – Foto: Instagram

«L’unico aspetto positivo di tutta questa vicenda è che ho donato il mio sangue. Spero che potrà salvare vite umane», ha spiegato la famosa attrice, conduttrice tv e showgirl.

L’opinionista tv ha avuto il coronavirus, ma l’ha scoperto con certezza solo tre settimane fa, quando ha fatto il test sierologico. «Mal di gola – ha dichiarato -, spossatezza il 9 marzo. Poi poche linee di febbre. Chiamo il medico, mi dice di prendere il paracetamolo. E in effetti la febbre è scesa dopo mezz’ora. Sono rimasti altri sintomi, come la perdita di gusto e olfatto, ma allora non si sapeva fossero tipici del coronavirus. L’ho scoperto dopo». Ha raccontato tutto con grande sincerità e ha ricevuto anche attacchi violenti.

Che cosa ha fatto: «Ho deciso subito di mia iniziativa di chiudermi nella mia stanza, come Emily Dickinson. Se lei l’ha fatto per tutta la vita, io posso farlo per due settimane, mi sono detta. Mi lasciavano il cibo davanti alla porta. Sono stata così attenta che Sally, la collaboratrice domestica che vive con me, non ha contratto il virus».

Per poi rivelare: «Due settimane fa, ho fatto il test sierologico in una clinica privata a Pavia. Non sono una privilegiata, ho pagato 50 euro per farlo, come tutti. Ho scoperto così di avere gli anticorpi neutralizzanti Igg a 150, un valore altissimo, e quelli Igm negativi. Vuol dire che ho avuto la malattia, ho sviluppato gli anticorpi e sono guarita. Sono poi andata al Policlinico San Matteo di Pavia dove ho donato il mio sangue per la terapia al plasma. Mi hanno detto che ho anticorpi di primissima qualità, spero di poter essere d’aiuto a qualcuno».

Alla fine dei conti durante questa fase ha scoperto una parte nuova di lei, che le piace molto.