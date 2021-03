Alessandro Borghese ha contratto il Covid-19: “Ossa rotte e la testa mi gira”

Alessandro Borghese ha contratto il Covid-19. Il famoso chef e conduttore televisivo ha rivelato ai suoi follower di Instagram di essere in isolamento domiciliare. Il 44enne cuoco ha rivelato su Instagram Story: “Ossa rotte e testa che gira. Sono tutto acciaccato”.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

“Sono cinque giorni che sono rinchiuso nel mio bunker – ha svelato Borghese – dopo aver preso il Covid. Niente febbre, ma tutto acciaccato, ossa rotte, testa che mi gira, che dire…?”.

In questo periodo così difficile sta guardando diversi documentari: “La natura però non ha più segreti per me: so che la formica proiettile ha il morso più doloroso e che la nostra barriera corallina ha perso il trenta per cento dei suoi coralli negli ultimi dieci anni, quindi qualche cosa di buono l’ho imparata”.

Per poi concludere: “Spero di levarmelo presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto, per i reni, mi giro e mi rigiro. A prescindere da questo, sono anche molto fortunato: va bene così”.

Noi facciamo i nostri più cari auguri di pronta guarigione ad Alessandro Borghese!