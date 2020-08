Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, ha vinto la fascia Miss Grand Prix on the web 2020 del patron Claudio Marastoni nell’ambito del concorso nazionale di bellezza femminile Miss Grand Prix 2020 che si è tenuto a Pescara ed è stato vinto da Camilla De Berardinis.

Alessia è risultata la più votata dal pubblico sul web. Slanciata, un metro e ottanta di altezza, Alessia si è tatuata il nome della mamma sul corpo: “Sono stata criticata molto anche per quello. Hanno detto che non avrei dovuto tatuare il suo nome – ha detto la ragazza a Il Messaggero -, Roberta, ma la parola mamma. Cosa cambia? È una follia. Quella foto l’ho messa pure per dire riparto da qui. Non voglio dimenticare il mio passato, ma vorrei che si guardasse avanti”.

E poi ancora: “Amo la moda da sempre, mamma sarebbe stata felice di questo titolo. Già da bambina avevo una passione per il fashion. Mamma mi permetteva di scegliere da sola i vestiti da indossare. Entrare nel mondo della moda sarebbe quasi portare avanti quel gioco. Penso sarebbe stata davvero felice del titolo che ho conquistato. Mi ha sostenuta ogni giorno”. Spera di ritagliarsi una professione proprio nella moda e si iscriverà all’università alla facoltà di economia, perché le piace il management.