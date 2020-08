Alyssa Milano di Streghe sta perdendo tanti capelli a causa del Covid-19. La 47enne attrice, doppiatrice, stilista ed ex cantante statunitense ha mostrato alcuni effetti del nuovo Coronavirus. La mitica Samantha della sit-com Casalingo Superpiù ha condiviso una clip su Instagram per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti deleteri del Covid.

La famosa e popolare attrice, che ha raggiunto la notorietà prendendo parte alle serie televisive Melrose Place e Streghe dove interpreta Phoebe Halliwell, ha dichiarato: “Volevo mostrarvi cosa fa il Covid-19 ai capelli. Questa è la quantità di capelli che stanno cadendo dalla mia testa. Indossate una cavolo di mascherina!”.

Dopo essere risultata negativa a due tamponi, il test per gli anticorpi ha dato esito positivo. “Non sono mai stata così male – ha confessato Alyssa -, dolori ovunque. Perdita dell’olfatto. Mi sentivo come se un elefante si fosse seduto sul mio petto. Non potevo respirare. Non riuscivo a mangiare, ho perso 4 chili in due settimane”.

“Ora però vorrei capire cosa devo fare. Dovrei far controllare il cuore? I polmoni? Questo virus è così nuovo che non sappiamo cosa dobbiamo fare dopo esserci ripresi”, ha concluso la 47enne.