Amazon ha chiuso il servizio BuyVip dopo 7 anni! Una chiusura che ha spiazzato l’opinione pubblica internazionale. Una delle più grandi aziende di commercio elettronico mondiali, con sede a Seattle nello stato di Washington, ha deciso di mettere fine alla sua sezione di vendite private per la bassa redditività. Questo servizio consentiva di ottenere i prodotti delle grandi marche (borse, scarpe, abiti, accessori, cosmetici, libri, articoli per la casa e prodotti di elettronica) a prezzi altamente competitivi e con sconti fino al 70%.

Il servizio era attivo fino al 31 maggio. Ora le offerte sono indirizzate al sito web ordinario di Amazon dove sono già attive alcune modalità che emulano le offerte flash di Amazon BuyVip.

L’aumento dei negozi outlet sul web e la diminuzione degli utenti hanno determinato la bassa redditività della sezione BuyVip e la conseguente chiusura. Tutti i membri del personale impiegato per il servizio BuyVip sono stati integrati in altre sezioni della società.

Il gigante dell’e-commerce ha annunciato così la chiusura del servizio BuyVip: “Da quando abbiamo acquisito BuyVip nel 2010 abbiamo lavorato sodo per creare un’esperienza di shopping interessante, innovativa e che offrisse un sempre più ampio catalogo di prodotti con diverse offerte e sconti. Ma, nonostante i nostri sforzi, questo business non è ancora redditizio. BuyVip ha un eccellente team di professionisti a cui abbiamo offerto un nuovo impiego che consentirà loro di continuare a sviluppare la carriera in Amazon”.