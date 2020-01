Amazon Music vola: clienti raddoppiati in pochi mesi

Amazon Music vola, anzi raddoppia. I clienti del servizio proposto dall’e-commerce starebbe crescendo ad un ritmo superiore rispetto alla concorrenza. L’ha rivelato il tabloid britannico Financial Times.

In sei mesi gli utenti di Amazon Music sono passati da 32 a 55 milioni. Le iscrizioni a Music Unlimited sarebbero aumentate contestualmente di 50 punti percentuali. Un incredibile e micidiale successo scatenato anche dal lancio di Amazon Music HD che consente di ascoltare più di 50 milioni di brani in alta definizione – 16 bit a 44,1kHz (un CD, in pratica) – e a “milioni” in UltraHD a 24 bit a 192kHz.

La nota piattaforma di streaming musicale sta sbancando anche nel nostro Paese, facendo raddoppiare i numeri in brevissimo tempo.