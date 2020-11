Amazon ha allargato il ventaglio di offerte di intrattenimento con Prime Reading, un servizio dedicato a tutti gli amanti della lettura. Come funziona Prime Reading?

Il marketplace più apprezzato al mondo mette a disposizione tantissimi servizi e vantaggi agli utenti che decidono di abbonarsi ad Amazon Prime.

Cosa comprende Amazon Prime? Non solo spedizioni gratuite, offerte, contenuti video con Prime Video e musica in streaming con Amazon Music. A completare la gamma di vantaggi c’è anche Prime Reading.

L’abbonamento Amazon Prime consente l’accesso anche al servizio Prime Reading. Cos’è? È una specie di biblioteca con centinaia e centinaia di e-book accuratamente selezionati.

In pratica il servizio di lettura Prime Reading offre i migliori libri, fumetti e contenuti in versione digitale senza bisogno di avere un e-reader o lettore di libri.

Basta scaricare l’app Kindle su dispositivi Android e iOS, selezionare l’e-book desiderato e immergersi nella lettura.

Amazon Prime Reading: Come funziona

Amazon Prime Reading è il servizio dedicato a tutti gli abbonati Amazon Prime che permette di leggere una selezione di e-book gratuitamente. Tutto senza richiedere particolari dispositivi.

Il servizio può essere considerato una specie di biblioteca 2.0 contenente libri, fumetti, libri per ragazzi, cult della letteratura, guide turistiche e contenuti vari in aggiornamento continuo.

Non è necessario disporre di un lettore di libri targato Kindle o Kobo per potere accedere ad Amazon Prime Reading e al suo catalogo.

Come funziona Amazon Prime Reading? L’app Kindle disponibile gratuitamente su PlayStore per dispositivi Android e su Apple Store per dispositivi iOS permette di sfogliare il catalogo di libri digitali.

Come si riconoscono gli e-book Prime Reading? È sufficiente controllare che ci sia la dicitura “EUR 0,00 Prime” sotto al titolo del libro. Il titolo può essere “acquistato” a 0,00 euro anche dall’applicazione Amazon, ma può essere sfogliato soltanto mediante l’app Kindle.

Il cliente Amazon Prime può fare il download di vari titoli (fino a 10 alla volta) senza avere limiti temporali. Come scaricare libri da Amazon Prime? Basta cliccare sul pulsante “Leggi ora” in prossimità del titolo preferito del catalogo Prime Reading e fare il download.

In un secondo momento è sufficiente restituire i libri già letti o non più interessanti per poter scaricare altri titoli. Come restituire un libro Prime Reading? Basta fare un click su un pulsante per restituire un libro.

Amazon sta investendo nel settore degli audiolibri per permettere di ascoltare il testo mentre si sta facendo altro o non si può leggere. Molti titoli del catalogo Prime Reading includono la narrazione Audible.

Amazon Prime Reading e Kindle Unlimited

Spesso gli utenti Amazon fanno fatica a capire la differenza tra Prime Reading e Kindle Unlimited, soprattutto perché i due servizi di lettura si assomigliano molto.

Cos’è Kindle Unlimited? Quali differenze emergono dal confronto diretto Kindle Unlimited VS Prime Reading?

Da un lato il servizio Prime Reading è disponibile gratuitamente per i clienti Amazon Prime mentre dall’altro lato l’abbonamento Kindle Unlimited richiede un costo aggiuntivo di 9,99 euro al mese all’abbonamento Amazon Prime.

Sostanzialmente Prime Reading offre un centinaio di libri gratis che riportano la dicitura Prime Reading mentre Amazon Kindle Unlimited ha un catalogo molto più fornito (circa un milione di titoli) ma a pagamento.

Per quanto riguarda la quantità di titoli presenti nella libreria, però, le proposte Prime Reading e il catalogo Kindle Unlimited presentano qualche differenza.

Il servizio Prime Reading li rende disponibili fino alla durata dell’abbonamento Amazon Prime.

Come funziona Kindle Unlimited? Il servizio mantiene i libri disponibili fino alla scadenza della sottoscrizione a Kindle Unlimited.

Prestito Libri Kindle

La funzionalità Prestito Libri Kindle è disponibile soltanto per libri Kindle acquistati sul sito Amazon e consente di prestare i titoli acquistati sul Kindle Store ad amici e parenti.

Ogni titolo può essere prestato andando su “Gestisci i tuoi contenuti e dispositivi”, selezionando il titolo da prestare, digitando “Azioni”, immettendo l’indirizzo e-mail del destinatario e inviando la notifica.

I prestiti dei titoli che non vengono accettati entro 7 giorni diventano di nuovo disponibili nella libreria dei contenuti di chi li ha acquistati.

Durante il periodo del prestito (massimo 14 giorni), però, chi ha acquistato il titolo non può leggere il libro prestato.

Il cliente può acquistare una copia dello stesso titolo e prestarlo una sola volta secondo le condizioni del programma.

Il prestito è permesso per i contenuti KDP (programma di libri Kindle gratuito) mentre per i titoli con l’opzione royalty 35% è possibile annullare la funzione di prestito eliminando la spunta “Prestito libri” nell’area dei prezzi e promozioni del libro.

Non è possibile rimuovere dal programma i titoli con opzione royalty 70% o i libri presenti nel programma di prestito di altri canali.

Fino al 4 gennaio 2021, gli abbonati ad Amazon Prime che possiedono un lettore Amazon possono accedere alla Biblioteca prestiti per proprietari Kindle (KOLL).

Il servizio KOLL è diverso dalla funzionalità Prestito Libri Kindle che permette di prestare i titoli acquistati sul Kindle Store ad amici e parenti.

I clienti possono accedere alla Biblioteca prestiti per proprietari Kindle tutte le volte che vogliono, ma possono fare il download di un solo titolo al mese. Dopodiché possono tenerlo a loro disposizione.

Il servizio KOLL permette di tenere il libro quanto tempo si desidera fino alla sua restituzione, anche quando si decide di disdire la registrazione al programma KDP Select.

Fino alla disattivazione del programma KOLL (4 gennaio 2021), ogni volta che si leggono delle pagine di un libro per la prima volta si maturano delle royalty.

Come si leggono gli e-book Kindle?

Molti e-book Prime Reading sono in formato Kindle, il che significa che si possono leggere con l’app Kindle per Android o iOS su smartphone o tablet, il programma Kindle per PC, l’e-reader Kindle e il tablet Amazon Fire.

Tutto quello che bisogna fare per leggere gli e-book in formato Kindle è collegare l’app o l’e-reader all’account Amazon con cui si è fatto l’acquisto o all’account Amazon Prime.

Quanto costa l’abbonamento a Prime Reading?

È possibile accedere al servizio Prime Reading Books gratuitamente e senza costi aggiuntivi attivando il periodo di prova di 30 giorni Amazon Prime o sottoscrivendo l’abbonamento Amazon Prime.

Chi si iscrive al periodo di prova ha tempo 30 giorni per esplorare Prime Reading gratis, salvo poi decidere di disattivare il rinnovo automatico o aderire all’abbonamento Amazon Prime al costo di 36 euro all’anno o 4,99 euro al mese.

L’abbonamento Amazon Prime offre l’accesso a un centinaio di titoli di generi diversi, oltre che a tantissimi vantaggi: consegne gratuite e illimitate, sconti dedicati, Prime Video, Amazon Music, Prime Photos e altro.

L'abbonamento Amazon Prime offre l'accesso a un centinaio di titoli di generi diversi, oltre che a tantissimi vantaggi: consegne gratuite e illimitate, sconti dedicati, Prime Video, Amazon Music, Prime Photos e altro.

Quanto costa l’abbonamento a Kindle Unlimited? È gratis per i primi 30 giorni e dopo costa 9,99 euro al mese (canone che prescinde da Amazon Prime), salvo poi disattivare Kindle Unlimited e proseguire con la gestione dell’abbonamento Kindle Unlimited fino a scadenza.