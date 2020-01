Amazon vende anche a rate e senza interessi: l’ultima rivoluzione

Amazon è pronta alla vendita anche a rate e senza interessi. L’ultima rivoluzione sembra essere in fase di sperimentazione per la gioia di milioni di utenti. Chi può acquistare a rate? Tutti coloro che sono residenti in Italia, hanno un account Amazon attivo da almeno un anno, hanno una carta di credito o di debito valida associata all’account e hanno una buona cronologia di pagamenti.

Amazon – Foto: Pixabay.com

Per il pagamento a rate non sono valide le carte pre-pagate classiche, ma le carte di credito o di debito internazionali dei circuiti Visa, Mastercard e American Express che non devono scadere durante la rateizzazione del prodotto ma almeno 20 giorni dopo la scadenza dell’ultima rata.

Che cosa si può acquistare a rate? I prodotti nuovi, i dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati, mentre, sono esclusi gli Amazon Warehouse Deals. Si può acquistare a rate un prodotto alla volta e non è prevista la possibilità di effettuare il cambio di un articolo. Si può saldare in anticipo ed è anche possibile restituire un oggetto comprato a rate seguendo sempre le politiche di reso standard di Amazon.

Una notizia che è stata accolta con gioia ed entusiasmo dagli utenti che acquistano online, ma non di certo dai titolari dei negozi fisici.