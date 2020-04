Amber Heard aveva tagliato un dito a Johnny Depp? Spunta l’audio shock

Amber Heard aveva tagliato un dito all’ex marito Johnny Depp? Spunta l’audio shock pubblicato dal tabloid britannico Daily Mail che incastrerebbe la 33enne attrice statunitense e che sotto quasi tutti i punti di vista ribalta totalmente le accuse di violenza che Amber ha rivolto in questi anni a Depp.

Johnny Depp e Amber Heard – Foto: Instagram

Il fatto gravissimo risale al 2015 e riguarda un dito medio mozzato dell’attore. Depp all’epoca disse di esserselo chiuso dentro una porta, per proteggerla: “Non volevo – ha spiegato il celebre divo di Hollywood – raccontare che fosse stata mia moglie. Dissi di essermi tagliato schiacciando il dito nelle enormi porte finestre a fisarmonica dell’appartamento”.

Amber ha invece dichiarato in tribunale che l’ex marito si sarebbe ferito scagliando un telefono contro il muro, dopo tre giorni di abusi di alcool ed ecstasy.

All’interno dell’audio shock si sente il dottor David Kipper, medico dell’attore, cercare disperatamente il moncherino: “Non trovo la punta del dito, non trovo la punta del dito! Guarda quanto sangue cazzo!”. Poi, un’infermiera presente in casa, Debbie Lloyd, urla: “Quanto è grande il pezzo di pelle che cerchiamo? C’è un cestino con le bende da qualche parte?” E Kipper di rimando: “Stiamo cercando la punta del dito medio. Ho visto nel cestino ma non c’è nulla che assomigli alla carne”.

In sottofondo si sente Amber piangere. E Depp che le dice: “Spero che lunedì te ne andrai. Vorrei che tu avessi capito cosa sei e cosa mi hai fatto, come mi hai fatto sentire disgustato di me stesso. Me ne sarei dovuto andare il giorno che ho saputo che si era tinta i capelli (incomprensibile)”. Alla donna il medico prescrive poi un antipsicotico cercando di assicurarsi che stia lontana dal marito.

Ora che questo audio shock ha fatto rapidamente il giro del mondo, saranno probabilmente in molti a dover chiedere scusa all’attore, a partire dalla Disney che l’aveva escluso per il sesto capitolo dei Pirati dei Caraibi…