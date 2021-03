Anna Tatangelo infuriata: “Come ha diritto Gigi D’Alessio di rifarsi una vita, ne ho diritto anche io”

Anna Tatangelo è davvero infuriata e amareggiata per i continui flirt che le vengono affibbiati, da quando è terminata la sua lunga relazione d’amore con Gigi D’Alessio. Si è sfogata sui social. La bellissima e sensuale cantante, modella e personaggio tv ha condiviso alcune Instagram Stories con i suoi follower in cui ha risposto per le rime a tutti questi rumor.

“Visto che che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io – ha dichiarato Anna Tatangelo – Partendo dal presupposto che Gigi e io non stiamo più insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente i giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando e se mi andrà di farlo, lo farò io”.

La mamma vip ha poi aggiunto: “Ci tengo a precisare che conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca**ate inventate di sana pianta del ‘Gigi le ha presentato Livio ecc’ risparmiatevele”.

“Detto ciò, avete sempre parlato voi giornali di me e sono 16 anni che sento ca**ate – ha precisato la famosa artista -. Da quando ne avevo 18. All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me ne frega niente: fatevi i ca**i vostri!”.

Anna ha poi concluso l’argomento con un lapidario post scriptum: “Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita”.