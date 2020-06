App Immuni su Android e iOS è già scaricabile dall’1 giugno in tutta Italia ed è disponibile gratuitamente negli store di Google e Apple. L’innovativo supporto tecnologico è stato sviluppato nel rispetto della normativa italiana e di quella europea sulla tutela della privacy. Questa iniziativa si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo Conte 2 per limitare la diffusione del nuovo coronavirus, il Covid-19.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e le società pubbliche Sogei e PagoPa. Base di lavoro per la realizzazione dell’app, il codice messo gratuitamente a disposizione dello Stato da parte della società Bending Spoons. Il sistema è stato sviluppato anche grazie a un’approfondita interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali e riservando massima attenzione alla privacy.

Dotarsi da adesso dell’app permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio. I servizi sanitari regionali potranno gradualmente attivare gli avvisi dell’app. A cominciare saranno da lunedì 8 giugno le Regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.

Tutte le informazioni utili sul funzionamento del sistema sono disponibili sul sito immuni.italia.i?t.? Si sottolinea che l’applicazione non è direttamente scaricabile via email o SMS.

Immuni serve agli utenti di telefoni cellulari per ricevere notifica di eventuali esposizioni al Coronavirus. Nell’intero sistema dell’app non sono presenti né saranno registrati nominativi e altri elementi che possano ricondurre all’identità della persona positiva o di chi abbia avuto contatti con lei, bensì codici alfanumerici. L’impiego dell’applicazione, volontario, ha lo scopo di aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività.

Gli utenti di cellulari che decidono di scaricare l’applicazione contribuiscono a tutelare sé stessi e le persone che incontrano. Se sono entrati in contatto con soggetti successivamente risultati positivi al tampone, verranno avvisati con una notifica dell’app. Ciò consentirà loro di rivolgersi tempestivamente al medico di medicina generale per ricevere le indicazioni sui passi da compiere.

Quando le strutture sanitarie e le Asl riscontrano un nuovo caso positivo, dietro consenso del soggetto stesso gli operatori sanitari inseriscono un codice nel sistema. A questo punto il sistema invia la notifica agli utenti con i quali il caso positivo è stato a stretto contatto.

L’applicazione non risulta scaricabile su iPad.

App Immuni su Android

Prima di effettuare il download è bene accertarsi che il proprio smartphone sia compatibile e aggiornato all’ultima versione disponibile: smartphone con Bluetooth Low Energy, Android versione 6 (Marshmallow, API 23) o superiore e Google Play Services versione 20.18.13 o superiore.

Poi procedi pure a scaricare l’applicazione da questo indirizzo. Infine un tutorial ti spiegherà come abilitare i permessi necessari al funzionamento di Immuni app.

App Immuni su iOS

Dal primo giugno 2020, l’applicazione è disponibile al download sull’Apple App Store per i seguenti modelli di iPhone compatibili e aggiornati ad iOS 13.5: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (seconda generazione), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (prima generazione).

Se non hai ancora effettuato l’aggiornamento ad iOS 13.5, l’applicazione non funzionerà. Pertanto occorre eseguire l’update il prima possibile perché contiene le API necessarie per il tracciamento (anonimo) dei contagi.

L’app si può scaricare direttamente da questo indirizzo.