Australia, italiana fermata con 5 chili di cocaina rischia l’ergastolo

Una donna italiana è stata fermata domenica scorsa all’aeroporto internazionale di Melbourne con 5 Kg di cocaina dalla Forza di frontiera australiana. Da Roma a Melbourne con una valigia colma di pacchetti di droga riposti in un doppio fondo montato con un pannello di compensato.

Il folle viaggio da 700 mila euro di Elisa Salatino si ferma in aeroporto. La donna è stata arrestata della polizia federale ed è comparsa oggi davanti al tribunale di primo grado con l’accusa di ‘importazione e possesso di una quantità commerciale di droga soggetta a controllo di confine’.

La nostra connazionale rischia la pena massima prevista, l’ergastolo. È stata rinviata a giudizio il 22 maggio prossimo, la data in cui si deciderà la sua ‘sorte’.

Breve focus – Lo scorso anno, l’Australia aveva lanciato un’emergenza nazionale: i tassi di utilizzo pro capite di sostanze stupefacenti erano i più alti al mondo. Ecstasy, oppioidi, anfetamine, cocaina e marijuana continuavano a scorrere a fiumi nel Paese.

Il crescente uso di stupefacenti non ha trovato ancora una vera e propria ragione. Secondo il report di UNODC (The United Nations Office on Drugs and Crime) infatti: “L’Oceania, ovvero Australia e Nuova Zelanda, è l’unica vera eccezione tra i mercati dove vi è il maggior consumo di sostanze illecite. Generalmente, infatti, i prezzi bassi sono associati ad un utilizzo maggiore, e viceversa. Non in questo caso”.

La lotta al traffico e all’abuso di droga nasce proprio dalla situazione di crescente allarmismo. E il ‘viaggio’ oltre oceano di Elisa Salatino potrebbe essere severamente punito per questo motivo!