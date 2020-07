Bar Refaeli condannata per evasione fiscale: 9 mesi di servizi sociali per la top model

Bar Refaeli è stata condannata per evasione fiscale: 9 mesi di servizi sociali e multa da 730 mila dollari per la top model e conduttrice tv israeliana. Anche la madre di una delle testimonial pubblicitarie più pagate al mondo nonché attivista per il sociale e per l’ambiente è stata condannata per evasione fiscale.

Bar Refaeli – Foto: Facebook

Entrambe hanno confessato i reati di cui erano accusate, ovvero di non aver pagato tasse per quasi 10 milioni di dollari, e hanno patteggiato. Bar dovrà versare 2,3 milioni di tasse arretrate. La madre invece dovrà scontare 16 mesi di carcere.

I reati contestati alle due donne risalgono al periodo tra il 2009 e il 2012.

La top model, diventata famosa anche per la relazione con il divo di Hollywood Leonardo DiCaprio, è sposata dal 2015 con Adi Ezra, imprenditore israeliano, e ha due figlie, Liv ed Elle.