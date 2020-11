Black Friday Apple 2020 su iPhone, iPad, Apple Wath e altri prodotti Apple

Il Black Friday Apple propone iPhone, iPad e altri prodotti targati Apple a sconti e prezzi promozionali davvero imperdibili. Come funziona il Black Friday Apple?

Chi desidera acquistare iPhone e iPad dovrebbe approfittare del Black Friday Apple del 27 novembre 2020, un “Venerdì Nero” speciale perché i prodotti dell’azienda californiana saranno proposti a prezzi scontati.

Le promozioni su PC, iPad, iPhone e Apple Wath del Black Friday Apple si estenderanno nei giorni successivi e durante il Cyber Monday del 30 novembre. Ben quattro giorni di offerte imperdibili.

Che sia un iPhone 12 o un Apple Watch, infatti, il Black Friday Apple rappresenta un’occasione unica da non lasciarsi scappare per pagare i prodotti sottocosto.

Come funziona il Black Friday Apple?

I prodotti contrassegnati dal logo della multinazionale statunitense vengono proposti a prezzi speciali in occasione del Black Friday del 27 novembre 2020.

Apple partecipa al Black Friday con una promozione basata su buoni sconto e carte regalo da 50 fino a 200 euro per acquistare PC, tablet e accessori tramite Apple Store.

In pratica le carte regalo acquistate durante il Black Friday Apple daranno la possibilità di accedere a sconti particolari su iPhone, iPad e altri prodotti.

Guardando all’offerta Black Friday Apple sulla telefonia si potranno acquistare iPhone SE (50 euro), iPhone 11 (50 euro) e iPhone XR (50 euro).

Le carte regalo daranno accesso anche a iPad Pro 11 pollici (100 euro), iPad Pro 12,9 pollici (100 euro) e iPad mini (50 euro).

Tra gli accessori disponibili per il Black Friday ci sono Apple Watch Series 3 (25 euro), AirPods con custodia Lighting (25 euro), AirPods con case di ricarica wireless (25 euro), AirPods Pro (25 euro), Powerbeats Pro (50 euro), Powerbeats wireless (50 euro), Beats Studio 3 Wireless (50 euro) e Beats Solo Pro Wireless (50 euro).

Gli sconti varranno anche per le televisioni Apple, tra cui Apple TV HD (50 euro) e Apple TV 4K (50 euro), mentre tra i PC ci saranno MacBook Pro 16 pollici (150 euro), MacBook Air Retina da 13 pollici (50 euro), MacBook Pro da 13 pollici (50 euro) e iMac LCD da 21,5 pollici (150 euro).

Come acquistare durante il Black Friday Apple

Il Black Friday Apple è un’occasione importante da non perdere per acquistare prodotti che non hanno bisogno di presentazioni.

Per prepararsi alle offerte Apple del Black Friday è necessario prepararsi a dovere in modo da non perdere tempo e acquistare il prodotto giusto.

Supporto online – Il sito Apple dispone di un supporto online che consente di chiedere informazioni all’azienda in modo da essere sempre “sul pezzo”.

– Il sito Apple dispone di un supporto online che consente di chiedere informazioni all’azienda in modo da essere sempre “sul pezzo”. Prodotti più venduti -Prima del Black Friday Apple 2020 è bene strizzare l’occhio ai prodotti più venduti del Black Friday 2019 per capire quali articoli saranno più ricercati e quali sono le novità.

-Prima del è bene strizzare l’occhio ai prodotti più venduti del per capire quali articoli saranno più ricercati e quali sono le novità. Community Apple – La community Apple permette di trovare informazioni e consigli utili per scoprire tutto sull’articolo che si intende acquistare.

Offerte dei negozi specializzati ed e-commerce

Molti negozi specializzati in prodotti hi-tech ed elettronica ed e-commerce hanno aderito al Black Friday, offrendo sconti e promozioni direttamente sul costo di vendita.

Diversamente dalle carte regalo Black Friday da spendere nell’Apple Store, gli sconti sul costo di vendita permettono diaccaparrarsi subito prodotti di qualità e non ripiegare su articoli di altre marche.

Le offerte del “Venerdì Nero” sui prodotti Apple sono iniziate a MediaWorld, Euronics e Unieuro, ma anche su e-Bay e Amazon.

MacBook, iPhone, i Pad e gli prodotti Apple vengono proposti a prezzi convenienti, anche se non tutti i siti possono assicurare la certezza di trovare i prodotti Apple fino al Cyber Monday. Ma si può provare.

Le migliori offerte Apple su Amazon

Amazon arricchisce le sue offerte durante il Black Friday, strizzando l’occhio ai prodotti Apple e applicando sconti sostanziosi sul prezzo di vendita.

Non è il solito negozio. Amazon è un marketplace con un catalogo immenso e una grande disponibilità di prodotti e per questo riesce ad assicurare l’acquisto anche durante il Black Friday Apple.

Abbiamo selezionato alcune proposte Apple per permetterti di farti un’idea circa le offerte Amazon già in corso e le occasioni speciali in arrivo per il Black Friday Amazon 2020.

Offerta Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) - Verde Notte Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

Offerta Apple iPhone 8 (256GB) - Grigio siderale Display Retina HD da 4,7" con True Tone3

Resistenza a polvere e acqua di grado IP67 (profondità massima di 1 metro fino a 30 minuti)2

Fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e registrazione video 4K

Videocamera FaceTime HD (foto da 7MP) con Retina Flash

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay4

Offerta Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto – Nero (Opaco) Draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking voor ongekende prestaties

Compatibel met iOS- en Android-devices.

Pure ANC (ofwel pure actieve ruisonderdrukking) blokkeert actief externe geluiden

Realtime audiokalibratie zorgt voor een perfecte luisterervaring

Dankzij een batterij die tot wel 22 uur meegaat, kun je de hele dag draadloos naar muziek luisteren

Offerta Auricolari BeatsX wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 8 ore di ascolto – Bianco Auricolari wireless ad alte prestazioni

Compatibili con dispositivi iOS e Android

Fino a 8 ore di autonomia

Batteria scarica? Grazie a Fast Fuel, con 5 minuti di ricarica hai ancora 2 ore di ascolto

Il cavo Flex-Form è comodo da indossare anche tutta la giornata e può essere comodamente infilato in tasca, in borsa o nello zaino

Offerta POWERGIANT Stazione di Ricarica Wireless 3 in 1 Qi Ricarica Veloce, Compatibile con iPhone 12/12Pro/11 PRO/XS Samsung 10+/S10+ Huawei P30 PRO Airpods Pro/2/1 iWatch 6/SE/5/4/3/2/1 【Caricabatterie Wireless 3 in 1】Stazione di ricarica wireless compatibile con iWatch serie 5/4/3/2/1; adatto per iPhone 11, 11 Pro, XR, XS, X, 8, 8 Plus, Samsung Galaxy S10, S9 +, S9, Note 10, Note 9, Note 8, S8, S7, S6 (bordo +); adatto per AirPods pro / 1/2.

【Ricarica Rapida 15 W】 Ricarica wireless veloce fino a 15 W per LG V30, V30 +, V35, V40, V50, G7, G8; 10 W per Samsung Galaxy S10, S10 +, S10E, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Nota 9, Nota 8, S7, S7 Edge, S6 Edge +; 7,5 W per iPhone X / XS / XS Max / XR / 8/8 Plus; e 5 W di ricarica wireless standard per tutti i dispositivi abilitati Qi.

【Ricarica Rapida Simultaneamente】 Aggiorna il supporto per caricabatterie wireless compatibile con iPhone / iWatch / Airpods allo stesso tempo, il che rende il desktop ordinato e organizzato in modo ordinato. (Cavo di tipo C incluso, non sono necessari cavi aggiuntivi)

【Luce Respiratoria Umanizzata】 Indicatore intelligente a LED per lo stato di carica e visibile per l'utilizzo durante la notte. Luce verde: modalità standby o non ricarica del telefono; Luce blu: ricarica del telefono; Luce blu + luce verde: corpo rilevato o telefono disallineato.

【Portatile e Conveniente】 Progettato appositamente con contatti magnetici unici e il cavo USB-C rende la ricarica più stabile e più veloce, può essere combinato per caricare più dispositivi con un solo cavo di tipo C, facile da trasportare per viaggiare.

Offerta Seneo Caricabatterie Wireless Doppio, Caricatore Wireless Qi 2 in 1 per iWatch Series 2/3/4/5 e AirPods 2, Ricarica Rapida Wireless da 7.5W per iPhone 11/Pro Max/XS/XR(Senza Adattatore e Cavo iWatch) 【 Perfetto Regalo per fan di Apple】: Questo Caricatore Wireless 2 in 1 sopporta Ricarica Rapida Wireless per iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/X/8/8P, AirPods 2 /Pro e Apple Watch.(NON SONO INCLUSI Il Cavo di Ricarica di Apple Watch e la Custodia di AirPods ).

【Disponibile Modalità Comodino】: La modalità comodino di Apple Watch è disponibile con il supporto di ricarica dell'orologio per vedere l'ora, la data e la sveglia comodamente a colpo d'occhio.Inoltre, c'è uno spazio per riporre i cavi nella parte inferiore che mantiene tutto in ordine riponendo tutto il cavo.

【Custodia Amichevole】: La bobina di induzione interna di alta qualità consente di caricare il telefono attraverso qualsiasi custodia difensiva (entro 02 pollici 0,2/ 5 mm). Non è necessario togliere la custodia del telefono durante la ricarica (NOTA: Chiavi, oggetti magnetici, oggetti metallici e carta di credito devono essere rimossi dalla custodia prima di caricare).

【Pad di ricarica wireless sicuro certificato】: Approvato da Qi, CE, ID FCC, offre una protezione multipla come protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito e altro.

【Cosa ottieni】: 1 x Seneo Caricatore Wireless 2 in 1, 1 x Cavo di Alimentazione Micro USB, 1 x Manuale d'Uso (!!!! Senza l'adattatore AC e nessun cavo di ricarica magnetico iWatch). Contattaci quando hai qualsiasi problema per ottenere il primo supporto clienti.

Offerta Penna Touch per iPad,CiSiRUN Lavora con Android iOS 1.5mm Pennino di Rame USB Ricaricabile Penne per cellulari-Apple iPad/PRO/Air/Mini/iPhone/Huawei/Samsung/Lenovo/Galaxy/HTC/LG/all Smartphones&Tablet [Aspetto del prodotto.] È fatto in rame ed acciaio inossidabile, non sono state impiegate parti in plastica per fornire una sensazione tattile realistica di una penna. È ottima per annotare i tuoi appunti e per disegnare sulle app.

[Funziona con Android e IOS:]è compatibile con tutti i tablet Android ed Apple Ipad o PC, fra cui iPad Pro 9.7 / 10.5 / 11 / 12.9, iPad 1 / 2 / 3 / 4, iPad mini 1 / 2 / 3 / 4, iPad Air 1 / 2 / 3 / 4, iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6s / 6s Plus, Samsung Galaxy Tab, Huawei, HTC, Google, LG ed altri tablet e cellulari con schermo touch.

[Tappo della penna magnetico:] è dotato di 1 tappi per evitare di smarrire il prodotto e per continuare ad usarlo anche quando il pennino Apple è spento. Attenzione: non toccare lo schermo quando è in uso il pennino.

[Ricarica USB e tempo di standby prolungato:] la ricarica avviene attraverso l’uscita USB e con una batteria intera può durare in standby per 30 giorni, Può essere utilizzato per 10 ore e si spegne automaticamente dopo 30 minuti. Non c’è bisogno di Bluetooth e APP.

[Qualità garantita:] l’azienda CiSiRUN ha un’esperienza decennale sul campo. Offriamo una garanzia di 18 mesi, un servizio di restituzione prodotto ed un servizio clienti affidabile 24h online.Modelli con scarsa compatibilità: Huawei Mediapad M5, T5, T10, lite 8, Tablet HP x360, Asus 3s 10, Sonny Xperia e Samsung

Offerta Apple Smart Keyboard (per iPad Pro 12,9" - 4ª generazione) - Italiano La Smart Keyboard Folio è fatta apposta perché tu possa scrivere con la comodità di una tastiera in piena regola, dove e quando vuoi. E non devi nemmeno abbinarla o ricaricarla.

Leggera e resistente, protegge il tuo iPad Pro da 12,9" su entrambi i lati.

Ed è praticissima: la agganci e inizi a scrivere.

Compatibilità: iPad Pro 12,9" (3a e 4a generazione)

Offerta Apple Magic Mouse 2 - Grigio siderale Magic Mouse 2 è completamente ricaricabile: le batterie tradizionali non ti servono più.

Ha meno componenti perché la batteria è integrata e la parte inferiore del guscio è formata da un unico pezzo.

Il risultato è un mouse più leggero e con una base d’appoggio ancora più stabile: ha meno attrito e scivola alla perfezione sulla scrivania.

E sulla superficie Multi-Touch puoi usare semplici gesti come sfogliare le pagine web o scorrere documenti.

Magic Mouse 2 è subito pronto all’uso e si abbina automaticamente al tuo Mac.

Offerta Apple Magic Keyboard - Italiano La Magic Keyboard ha un nuovo design, una batteria ricaricabile integrata e tasti ancora più funzionali

Il profilo è più sottile, e abbiamo migliorato il meccanismo a forbice per aumentare la stabilità dei tasti e ottenere un movimento più fluido: in questo modo la scrittura diventa ancora più comoda e precisa

Si abbina automaticamente al tuo Mac, perciò puoi metterti subito al lavoro

E la batteria dura tantissimo: potrai scrivere per almeno un mese prima di doverla ricaricare