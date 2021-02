Carlotta Dell’Isola dopo il GF Vip: “Mi hanno minacciata di morte, ho paura a uscire di casa”

Carlotta Dell’Isola dopo aver terminato la sua esperienza come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ha paura ad uscire di casa. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha rivelato di aver ricevuto minacce sui social dopo le parole pronunciate sul conto dell’influencer e modello Andrea Zenga. L’ex concorrente di Temptation Island ha rivelato di essere ricorsa alle vie legali.

Carlotta dell’Isola – Foto: Faceobok

“Me ne hanno dette di ogni – ha spiegato Carlotta Dell’Isola -. Non mi sento in colpa, chiunque al posto mio, ci sarebbe rimasto male, se a votarti è una persona che consideri amici, e non un semplice collega… Sono cose inaccettabili, vanno denunciate”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha poi condiviso un post su Instagram in cui cita anche il celebre cantautore Tiziano Ferro: “Ci sono persone che a causa di termini come ‘cicciona, fallita, raccomandata, cornuta, nullità’ si sentono malate, altre che si sono ammalate. Dovremmo urlare ‘STOP’ a tutta questa ipocrisia, a questa malvagità. Dovremmo ricordarci più spesso che, come ha detto Tiziano Ferro qualche tempo fa: ‘LE PAROLE HANNO UN PESO’ [..]”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale!