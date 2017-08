Corea del Nord ha attaccato gli Usa per le dure sanzioni Onu sul nucleare, tra cui una risoluzione che ambisce a privare Pyongyang di circa un miliardo di dollari annuali di introiti dall’export. Il Governo di Pyongyang ha promesso che la vendetta sarà mille volte più grande. Gli Usa sono pronti a una guerra preventiva contro la Corea del Nord per contrastare la minaccia nucleare di Pyongyang. Kim Jong-un vuole cancellare gli Stati Uniti d’America dalla faccia della Terra, come ha più volte dichiarato ai media del regime.

Il piano di guerra biochimica contro la nazione coreana sotto attacco continua a tenere banco sulla stampa internazionale.

La comunità internazionale spera vivamente di evitare una terribile e spaventosa guerra nucleare dagli effetti catastrofici e di puntare esclusivamente e solamente a una soluzione diplomatica e pacifica della crisi.

La Corea ha attaccato l’America perché le misure Onu sono il frutto di un “odioso complotto degli Usa per isolare e soffocare il Paese. I provvedimenti – si legge in una nota – non costringeranno mai Pyongyang a trattare sul suo programma nucleare. Le sanzioni rappresentano una violenta violazione della nostra sovranità. Il Governo non parteciperà ad alcun negoziato sul nucleare fino a quando gli Stati Uniti minacceranno il Paese. Nessun dialogo sul nucleare. Non metteremo il nostro deterrente nucleare di autodifesa sul tavolo delle trattative in un momento in cui affrontiamo le minacce statunitensi e non faremo mai un solo passo indietro dal rafforzare la nostra potenza nucleare”.

Il Governo nordcoreano ha minacciato gli Stati Uniti “di far pagare loro il prezzo del loro crimine. Se credono di essere al sicuro perché ci separa l’oceano, si sbagliano e anche i Paesi che hanno collaborato con gli Stati Uniti ne dovranno rendere conto”.

La comunità internazionale è unita contro la minaccia nucleare e balistica di Pyongyang. Il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha invitato la Corea del Nord a prendere tutte le misure per raggiungere gli obiettivi, a cominciare dalla denuclearizzazione della penisola coreana.