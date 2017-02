Diletta Leotta hackerata: ci sarebbe lo zampino di un calciatore

Diletta Leotta hackerata: ora spunta una clamorosa e fragorosa indiscrezione! Come ben ricorderete tutti le sue foto hackerate erano finite in Rete la scorsa estate e la sexy giornalista Diletta Leotta aveva parlato proprio del suo caso durante il Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi. Ora però il sito di attualità e gossip Dagospia ha lanciato la bomba: “Fermi tutti. Dalle indagini sul telefonino hackerato di Diletta Leotta, sbuca una verità clamorosa: a mettere le manine su foto e video sexy della bombastica presentatrice di Sky Sport sarebbe stato un calciatore…”.

Intanto l’ex conduttrice del Grande Fratello e direttrice di Raitre Daria Bignardi ha difeso a spada tratta la giornalista sportiva di Sky, che era finita nel mirino di alcune sue colleghe per il suo outfit sanremese considerato inopportuno e troppo sexy.

“E’ una ragazza solare – ha scritto Daria Bignardi su Vanity Fair -, che ha dato un buon esempio di come si possa reagire a una violenza come quella che ha subito lei: fotografie private rubate e diffuse in Rete. Diletta Leotta ha reagito e ha denunciato, ma si è presentata a Sanremo per parlare di cyberbullismo vestita come un papavero sexy: corpetto a reggiseno e ampia gonna con spacco alla Belen, rossi con ricami argentati. Una scelta che rafforza il messaggio del non lasciarsi intimidire dai violenti e dagli scorretti”.

