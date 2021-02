Eleonora Daniele ricorda il fratello scomparso: “Ho un grande vuoto”

Eleonora Daniele ha ricordato il fratello scomparso nel 2015, quando aveva soltanto 44 anni. La nota conduttrice tv di Mamma Rai ha condiviso sui social una foto di lui da bambino, in mezzo al verde in campagna, con indosso una maglietta rossa.

Il fratello dell’ex gieffina e presentatrice televisiva era affetto da autismo e da tempo viveva in una struttura a Padova. Eleonora Daniele ha scritto sul suo profilo social: “Sei anni che te ne sei andato. Amore mio grande. Senza di te un grande vuoto. Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tutta la vita. #Luigi”.

La mamma vip aveva parlato di questo terribile lutto a Domenica In di Mara Venier due anni fa: “Da quando sono nata mi chiedo perché sia successo a lui e non a me, perché a lui sia stato tolto il modo di poter comunicare e a me è stato dato. Mi sono chiesta perché non sia stata punita io. Probabilmente è Dio che decide e probabilmente faccio questo mestiere per poter dare voce a persone come lui che non ce la facevano”.