Flavio Briatore affossa Elisabetta Gregoraci: “Vuole stare con i ragazzini? Rinunci a quello che le passo”

Flavio Briatore ha affossato Elisabetta Gregoraci durante una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Il ricco, potente e influente imprenditore e manager non ha affatto gradito il feeling speciale nato nella Casa del Grande Fratello Vip 5 tra l’ex moglie e Pierpaolo Petrelli. Le sue parole di fuoco hanno fatto rapidamente il giro del web.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore – Foto: Facebook

Nella Casa del GF Vip 5 Elisabetta Gregoraci ha raccontato di aver sacrificato parte della sua vita professionale per stargli accanto. “Passava in Sardegna due mesi l’anno – ha detto Briatore -, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”.

Poi ha sferrato un duro attacco alla showgirl e conduttrice tv: “Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”.

Quanto versa mensilmente all’ex moglie? “Non lo dico – ha sottolineato l’imprenditore -, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”.

Il manager ha poi rifilato un’altra stoccata alla madre di suo figlio: “Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità (…). Può fare i suoi programmi tv, ma deve anche fare la madre, credo. Ho replicato solo che ha 40 anni, ma se pensa sia la scelta giusta, va bene. Lo voleva già fare anni fa e le dissi che visto che avevamo un bambino piccolo non mi sembrava il caso che stesse via per due mesi. Ora Falco è più grande. Poi io e lei siamo divorziati, ormai non siamo neppure più parenti, abbiamo un figlio. Dobbiamo pensare al bene di Falco”. E sulle dichiarazioni della showgirl al reality di Alfonso Signorini ha chiosato amaro: “Mi dispiace solo se mio figlio legga queste cose”.