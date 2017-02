Gabriele Paolini a processo per prostituzione minorile: la pm chiede 6 anni

Gabriele Paolini a processo per prostituzione minorile. La pm Claudia Terracina ha chiesto ai giudici della V sezione penale del Tribunale di Roma una condanna a 6 anni di carcere nei confronti del noto e chiacchierato disturbatore tv Gabriele Paolini per aver avuto rapporti sessuali con tre minorenni in cambio di denaro e regali nel 2013. Durante la requisitoria la pm ha spiegato che Paolini per superare le iniziali resistenze dei tre minorenni avrebbe corrisposto denaro, convincendoli a filmare anche i rapporti sessuali.

Gli avvocati dell’eccentrico e irriverente disturbatore tv Gabriele Paolini, Lorenzo La Marca e Massimiliano Kornmuller, hanno sottolineato che il rappresentante dell’accusa nelle sue richieste non ha tenuto conto che i ragazzi hanno sempre escluso la sussistenza dell’articolo 600 ter, cioè di non aver fatto prostituzione minorile: “Loro hanno sempre negato di essersi prostituiti”.

Come andrà a finire? Il 21 aprile ci sarà una nuova udienza e in quell’occasione la parola passerà agli avvocati di Paolini e alle parti civili.