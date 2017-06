Germania vs Usa: “La politica miope di Trump mette a rischio la pace”

Germania vs Usa: il ministro tedesco degli Affari esteri Sigmar Gabriel ha analizzato con grande lucidità, schiettezza e fermezza l’attuale situazione politica internazionale, puntando il dito contro la politica estera del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Il ministro tedesco ha spiegato che la politica di Donald Trump è contraria agli interessi dell’Unione europea e ha asserito che gli atti del presidente degli Stati Uniti indeboliscono l’Occidente. Il recente flop del G7 su tante questioni, a partire dal clima, è una delle prove lampanti.

“Gli Usa perdono il loro ruolo di leader in Occidente – ha detto Gabriel – Gli Stati Uniti ritengono che imporre l’interesse nazionale è più importante dell’ordine internazionale. La politica miope del Governo degli Stati Uniti è contraria agli interessi dell’Unione europea. Questo è un segnale cambiamento del rapporto di forza. Le azioni miopi di Trump – ha aggiunto il ministro Gabriel – hanno leso gli interessi Ue. Chi accelera il cambiamento climatico, chi vende armi nelle zone di guerra, chi non vuole risolvere politicamente i conflitti religiosi mette a rischio la pace in Europa”.