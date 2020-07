Giulia De Lellis spaventata: problemi di salute per la web influencer

Giulia De Lellis è davvero spaventata e molto preoccupata. Problemi di salute per la web influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La stilista e personaggio tv ha un problema alla voce e molto presto si dovrà sottoporre a un delicato intervento chirurgico.

Giulia De Lellis – Foto: Instagram

Qualche giorno fa durante alcune Instagram Stories, Giulia De Lellis ha annunciato ai suoi numerosissimi follower: ”Sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlo da un po’ e diciamo che poteva andare peggio. Mi sono ca***a addosso tutto il giorno, anzi perdonatemi per il termine, ma ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio, ma me la caverò con l’operazione al naso. Dovrò fare non so quante sedute dalla logopedista e vari trattamenti e cose di questo tipo. È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire, ma sono serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio”.

La fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donen e deejay Andrea Damante ha poi concluso: “Non mi lamento, anzi. Come tornerò a Milano mi organizzerò per sistemare questa cosina. Dai. Adesso sono un po’ rinc*******ta perché mi hanno infilato un tubicino fastidiosissimo e dolorosissimo. Mezza scioccata”.

I suoi fan hanno espresso vicinanza e incoraggiamento alla loro beniamina mediante messaggi in direct e nei commenti ai suoi ultimi post social. Forza Giulia!