Gli Usa finanziano i rivali di Huawei e Zte: “La sicurezza dei dati è a rischio”

Gli Usa finanziano i rivali di Huawei e Zte. L’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump ha puntato il dito contro la tecnologia di Huawei e Zte in quanto potrebbe essere utilizzata nello spionaggio. Per questo motivo ha studiato un piano per evitare che i Paesi in via di sviluppo e le imprese acquistino tecnologie di telecomunicazione da aziende cinesi.

Bloomberg ha rivelato che il piano degli Stati Uniti d’America prevede di utilizzare parte dei 60 miliardi di dollari di fondi della nuova agenzia International Development Finance Corporation (Dfc), creata un anno fa per “affrontare le sfide dello sviluppo e le priorità di politica estera”. Gli Stati Uniti finanzieranno nazioni e aziende in via di sviluppo, o addirittura acquisiranno partecipazioni di minoranza in aziende emergenti, che sviluppano le tecnologie dei rivali cinesi.

“Huawei e ZTE sono statali o sostenute da sovvenzioni pubbliche – ha detto l’amministratore delegato dell’agenzia Dfc, Adam Boehler – e il vero problema di Huawei non è la Cina, ma la sicurezza dei dati. Vogliamo garantire che le aziende aderiscano a determinati standard di sicurezza dei dati e alla protezione dei dati personali”.