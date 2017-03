Gossippando: Laura Pausini, Gigi Hadid, Angelina Jolie

Laura Pausini in vacanza a Miami mostra delle curve importanti e fa parlare di sé. La famosissima cantante ha deciso di passare dei giorni di meritato relax oltreoceano, in dolce compagnia e con gli affetti più cari. Queste le immagini del settimanale Chi che, però, ha ritratto delle forme particolarmente morbide.

Laura Pausini mostra un pancino non indifferente, che potrebbe essere dovuto a un periodo di meritato riposo oppure potrebbe essere l’inizio di un gioioso viaggio verso la seconda maternità. Di recente la Pausini ha annunciato di prendersi una pausa dagli impegni di lavoro per dedicarsi esclusivamente alla famiglia. “Ho un uomo a cui piaccio come sono e questo mi dà sicurezza” ha detto giustamente la cantante che adesso si gode l’intimità familiare e le lussuose vacanze lontano dai paparazzi…o quasi!

Finalmente anche in Arabia arriva il famosissimo mensile Vogue. Per la copertina del primo numero, in uscita il 5 marzo, è stato scelto il volto di Gigi Hadid, modella di origini arabo-palestinesi, cresciuta però in California.

Eccola in tutto il suo splendore in una foto in bianco e nero, con un velo ricamato e denso di dettagli luccicanti, bracciali di Cartier al polso e sotto apparentemente niente. Non solo bellezza, ma anche provocazione quella che traspare dalle foto di Gigi Hadid, che ha deciso così di celebrare le proprie origini e la cultura a cui appartiene. “Penso che la cosa bella dell’esistenza delle edizioni internazionali di Vogue sia che, come community della moda, abbiamo la possibilità di celebrare e condividere le differenti culture del mondo” scrive Gigi su Instagram. “Esistono immagini e momenti della moda stessa – dice – a cui tutti possono relazionarsi”.

Dopo la tempesta la quiete, o quasi. Alla sua prima apparizione pubblica dopo la separazione da Brad Pitt, Angelina Jolie, in Cambogia con i suoi sei figli per promuovere il film “First They Killed My Father”, è apparsa serena. Durante un’intervista con una giornalista della BBC News però non ha trattenuto l’emozione: “E’ stato un periodo difficile. Saremo sempre una famiglia”, ha precisato.

Durante l’intervista ha parlato per la prima volta della rottura del suo matrimonio con Brad Pitt, avvenuta lo scorso settembre. Sempre molto composta, la Jolie non è comunque riuscita a trattenere le lacrime: “Non voglio parlare molto di questo se non per dire che è stato un momento difficile. Siamo una famiglia e saremo sempre una famiglia”. Dopo lo scontro all’ultimo sangue tra la Jolie e Pitt per la custodia dei loro figli, a inizio gennaio i due hanno finalmente trovato un accordo per il divorzio.