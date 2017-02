Gossippando: Maria De Filippi, Maurizio Costanzo, Antonio Banderas

“Mia moglie Maria è la cosa più importante della mia vita. Ieri avrei risposto il mio lavoro. Oggi no, vivo per mia moglie”. A dirlo è Maurizio Costanzo che, a 78 anni, riesce ancora a commuoversi durante la lunga intervista a sua moglie Maria De Filippi durante il programma ‘L’intervista’ andata in onda su Canale 5.



Il giornalista ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, anticipando il lungo faccia a faccia avuto con la regina della tv. “Alla fine ci sono cascato anch’io”, spiega Maurizio Costanzo a “Chi”. “Mia moglie mi ha fregato, alla grande! Avevamo pensato a questa intervista per l’ultima puntata. Io avrei preparato i filmati per lei, e lei sarebbe stata un’ospite come gli altri. E invece, mentre aspettavo un altro ospite, e’ sbucata all’improvviso e mi ha fregato. Me l’ha fatta”. Costanzo nell’intervista parla ovviamente dell’esperienza sanremese di Maria De Filippi, che la conduttrice ha accettato anche grazie a lui. “Quando mi ha chiesto cosa ne pensavo di una sua partecipazione a Sanremo le ho detto di andare e divertirsi”.

Paura per Antonio Banderas: la star hollywoodiana spagnola è finita in ospedale in Inghilterra nei giorni scorsi dopo aver accusato “forti dolori al petto”, secondo quanto riferiscono i tabloid britannici. La notizia è stata confermata al Sun dallo stesso attore, che ha peraltro rassicurato sulle sue condizioni.

Antonio Banderas, 56 anni, abita dal 2015 nel Regno Unito dove ha comprato una proprietà da 2,4 milioni di sterline a Cobham, nel Surrey. Secondo la stampa londinese, si è sentito male proprio nella sua residenza giovedì scorso ed è stato portato d’urgenza al St Peter’s Hospital di Chertsey.