Gwyneth Paltrow e la figlia Apple sembrano sorelle: la foto fa impazzire la rete

Gwyneth Paltrow e la figlia Apple sembrano davvero sorelle. La celebre diva di Hollywood ha condiviso uno scatto che la ritrae con la figlia, mandando in tilt la rete. La 47enne attrice, cantante e imprenditrice statunitense, che nel 1999 si è aggiudicata un Premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film Shakespeare in Love, ha pubblicato un selfie sul suo profilo Instagram che le immortala durante un momento di sole e relax. Un autoscatto social senza filtri e senza make up che ha fatto impazzire tutti.

Gwyneth Paltrow e la figlia Apple – Foto: Instagram

L’ex moglie del 43enne cantautore, musicista e frontman del gruppo musicale Coldplay, Chris Martin, e sua figlia sembrano due gocce d’acqua. Stessi capelli biondi, stessa pelle chiara, stesso sorriso e uno sguardo tagliente che le accomuna.

Apple, ormai sedicenne, è nata dal matrimonio dell’attrice con il cantante dei Coldplay Chris Martin e non è nuova a litigi con la mamma, come la stessa Gwyneth ha più volte raccontato ai giornali. “Mamma, ne abbiamo discusso. Non puoi postare niente senza il mio permesso”, le aveva scritto tempo fa, dopo l’ennesima foto pubblicata dalla mamma senza il suo consenso.