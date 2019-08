Huawei lancia il chip Ascend 910: è il più potente al mondo

Huawei ha lanciato il chip Ascend 910, che risulta essere il più potente al mondo. Il manager del colosso dei cellulari ha parlato di grandi progressi compiuti dall’annuncio della strategia sull’intelligenza artificiale lo scorso ottobre. Promette consumi contenuti in tutti gli scenari, persino minori rispetto alle previsioni fatte in fase di sviluppo, garantendo 256 TeraFLOPS in condizioni normali, ben 512 TeraFLOPS in caso di integer precision calculations (INT8).

“Ascend 910 rende più di quanto ci aspettassimo – ha dichiarato Eric Xu, Huawei Rotating Chairman – senza alcun dubbio possiede maggior potenza di calcolo di qualunque altro processore al mondo”.

Ha spiegato che la società è completamente preparata a vivere e lavorare con le sanzioni degli Usa che hanno posto Huawei e le sue filiali commerciali in giro per il mondo all’interno della Entity List, la lista nera delle aziende bandite dal business con gli Usa.

Intanto Abraham Liu, rappresentante di Huawei presso le istituzioni dell’Unione Europea, ha messo in guardia i Paesi europei dalle intenzioni degli Usa che vogliono continuare ad essere dominanti nell’industria hi-tech: “Se il mercato globale continua a permettere a Washington di comportarsi come più gli aggrada, sta inviando un segnale molto pericoloso. Il mondo intero potrebbe così gradualmente passare da un sistema ordinato di controllo e bilanciamento reciproco all’incertezza, l’irrazionalità e il caos”.

Redazione-iGossip