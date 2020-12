Kristina racconta le feste di Alberto Genovese a Live – Non è la D’Urso: “Ero la sua preferita”

Kristina ha raccontato le feste di Alberto Genovese a Live – Non è la D’Urso durante l’ultima puntata del programma tv di Barbara d’Urso. La giovanissima ha rivelato di aver frequentato per ben due anni i party di Alberto Genovese. Quando l’ha conosciuto? “La prima volta che ho conosciuto Genovese avevo 18-19 anni – ha svelato Kristina -, perché un modellaro mi fa andiamo in piscina e sono finito a casa sua. Non sapevo chi fosse, non sapevo niente, lui in piscina ha cercato di approcciarmi. Sin dal pomeriggio c’era la droga, champagne, ne ho fatto uso. Poi sono andata via, ma siamo rimasti in contatto”. Per un periodo lei è stata la preferita di Genovese.

Kristina a Live – Non è la d’Urso – Foto: Screenshot da video

Kristina ha poi rivelato a Barbara d’Urso: “Nel giro di Genovese nessuno ha parlato perché ci guadagnavano loro. Spesso le ragazze sono modelle straniere, vengono qui solo per qualche shooting o per la settimana della moda e finiscono a queste feste tramite il modellare”.

In esclusiva a Live #noneladurso Kristina ci racconta le feste di Alberto Genovese a cui lei ha partecipato diverse volte pic.twitter.com/dGi0ZBmSdS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 13, 2020

Per poi aggiungere altri dettagli: “Lui mi invitava anche ad Ibiza, gli piacciono le ragazze molto giovani e belle. Lui aveva una sindrome da sceicco, circondato da tante belle ragazze e nessun uomo, gli unici presenti”.

Il racconto della presunta seconda vittima di Alberto Genovese: "Lui diceva che il periodo migliore della donna è tra i 13 e i 17 anni e dopo i 23 soono inguardabili" #noneladurso pic.twitter.com/ozxKREoF6u — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 13, 2020

Sono state poi riportate alcune dichiarazioni e confidenze shock di Genovese: “Lui diceva che il periodo migliore della donna è tra i 13 e i 17 anni e dopo i 23 sono inguardabili”.

Il racconto choc di Kristina dopo una delle vacanze a Ibiza con Alberto Genovese: "Abbiamo trovato una delle ragazze in condizioni pietose dopo essere stata chiusa tre giorni in camera con lui" #noneladurso pic.twitter.com/sdeDKj3ECl — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 13, 2020

Genovese è in carcere dal 6 novembre scorso con l’accusa di avere stuprato e sequestrato una ragazza di 18 anni, dopo averla drogata durante una festa del 10 ottobre nella sua Terrazza Sentimento, attico di lusso con vista sul Duomo di Milano. Due avvocati della vittima 18enne, i legali Luca Procaccini e Saverio Macrì, hanno rinunciato al mandato di difendere la loro assistita, dopo le scottanti rivelazioni emerse durante una recente puntata di Quarto Grado.

Secondo diverse indiscrezioni di stampa, pare che nel registro degli indagati siano finiti anche il suo braccio destro, Daniele Leali, e la sua ex fidanzata Sarah B.