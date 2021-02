Lady Gaga sotto shock: rapiti i suoi cani a Hollywood, spari contro il dog sitter

Lady Gaga è davvero sotto shock ed estremamente sconvolta. Mercoledì scorso intorno alle 22 sono stati rapiti i suoi cani, due bulldog francesi, a Hollywood. Nella sparatoria, che ha portato al rapimento, colpito il dog sitter della celebre e influente popstar italo-statunitense Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Lady Gaga – Foto: Facebook

L’uomo, armato di una semiautomatica, dopo aver sparato è scappato in auto portandosi via i due cani di razza. La persona ferita da quattro colpi di arma da fuoco semiautomatica al petto è stata portata in ospedale dove le sue condizioni sono state giudicate “stabili” ma non gravi secondo la Associated Press.

La famosa e amatissima cantante e attrice americana è sbarcata a Roma per interpretare la parte di Patrizia Reggiani nel nuovo film Gucci di Ridley Scott, ma il ritorno sul set della protagonista di A Star is Born è stato rovinato da questa triste e brutta notizia.

La nota artista e testimonial di moda Lady Gaga ha già offerto mezzo milione di dollari a chi ritroverà i suoi due cani Koji e Gustav. È stato anche creato un indirizzo email per segnalazioni: KojiandGustav@gmail.com.

Un terzo cane, Miss Asia, è sfuggito al rapimento ed è stato poi ritrovato dalla polizia che l’ha riconsegnato a una guardia del corpo della popstar. Sul caso indaga la Robbery-Homicide Division ed è considerato dalla Polizia di Los Angeles di alto profilo.

I french bulldog di GaGa appartengono a una razza particolarmente ricercata negli Stati Uniti d’America, la quarta per popolarità secondo l’American Kennel Club, con quelli di gran pedigree che arrivano a valutazioni di oltre 10mila dollari.