LeBron James compra casa a Beverly Hills da Hilton & Hyland

LeBron James ha deciso di comprare casa a Beverly Hills. Il costo è davvero faraonico! Il 35enne cestista statunitense, che gioca come playmaker, ala piccola o ala grande nei Los Angeles Lakers. Si tratta della tenuta in cui dimorò per molti anni la diva del cinema Katharine Hepburn.

La casa di Lebron James – Foto: Oggi.it

Il costo della super villa è davvero faraonico e pazzesco. Non è per tutti, ma solo per pochi. Per comprare questa dimora, il divo della NBA ha sborsato 36,8 milioni di dollari, circa 31 milioni.

La dimora dorata di LeBron ha quasi un secolo di vita. Fatta costruire dall’attore Charles Boyer nel 1930, passò successivamente all’imprenditore Howard Hughes, diventato anch’egli una stella a Hollyowood. Lì visse a lungo la sua amante Katharine Hepburn, prima che l’abitazione passasse di mano ai “creatori” di Beautiful: William J. Bell e Lee Phillip. Ora hanno scelto di vivere in questa villa faraonica LeBron con la compagna Savannah e i figli Bronny, Zhuri e Bryce Maximus.

Quali sono le caratteristiche principali di questa dimora esclusiva ed eccezionale? Estesa in un parco di 10 mila metri quadrati, la villa si snoda per 845 metri quadrati, cui si aggiungono due case indipendenti per gli ospiti. Si compone di ben quattro suite, otto bagni, cinema e biblioteca. All’esterno piscina, pool house e campo da tennis.

